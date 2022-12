Fans de Cazzu ignoran a Nodal mientras se acercan a la trapera, así reaccionó el cantante

La visita de Cazzu a México ha dividido opiniones, mientras hay quienes han calificado de desafortunados los comentarios que hizo en alusión a la derrota de la selección mexicana frente a Argentina, sus fans más fieles no pierden la pista de los lugares que la cantante argentina ha visitado, como ocurrió cuando la esperaban fuera de un recinto, con la ilusión de conocerla, sin embargo, fue tanta su emoción al verla de cerca que ignoraron por completo a su pareja, Christian Nodal, y así fue cómo reaccionó el cantante.

Desde que Nodal y Cazzu dieron las primeras pistas de que estaban protagonizando un romance, en junio de este año, la relación entre los dos sólo se ha consolidado, ya que, en principio, las y los fans del cantante mexicano aseguraban que lo que el intérprete de “Adiós, amor” buscaba era olvidarse de Belinda, con quien había roto cuatro meses atrás, pero con el tiempo la pareja ha demostrado lo contrario.

Una de las demostraciones de que la relación entre los cantantes va muy enserio es que Nodal no se ha despegado de la argentina desde que llegó a México, con motivo de los conciertos y festivales de música que tenía programados para ofrecer en noviembre, pese a que el compositor cuenta con una agenda muy apretada, debido a que se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera.

De hecho, el músico de 23 años subió al escenario de uno de los conciertos de Cazzu, el cual ofreció en Guadalajara este domingo, para cantar a dueto, y acompañados de un mariachi, el tema “Piénsame”, que pertenece a la producción más reciente de la trapera argentina.

El apoyo de Nodal a su novia es tal que fue captado abandonado uno de los recintos en los que Cazzu se presentó, a lado de la cantante de 28 años, a bordo de una camioneta que se detuvo para que la intérprete de “Peli-culeo” tuviera un acercamiento con sus fans, que la esperaban muy emocionadas y emocionados por la ilusión de conocer a la artista.



Lo que más sorprendió fue que, cuando el automóvil donde viajaba la cantante bajó uno de los cristales, las y los fanáticos de Cazzu se dirigieron directamente a ella que se encontraba en el asiento más alejado a la ventana a la que tuvieron acercamiento sus seguidores, ignorando la presencia de Christian Nodal, a quien literalmente tuvieron que atravesar para extender sus brazos, lo más posible, a la cantante argentina.

En ese momento –demuestra un video- el músico de regional mexicano no supo cómo reaccionar, pues primero hizo un ligero movimiento hacía atrás para no ser golpeado por los dispositivos móviles que se acercaban al auto, con motivo de cubrir a la cantante, pero posteriormente sólo se quedó contemplando como las y los fans de Cazzu gritaban, se acercaban, tomaban fotografías y grababan videos del momento que tanto habían esperado.

La reacción de Nodal ya se ha convertido en motivo de conversación en las redes sociales, donde se habla de la forma en que se comportó, pues hay quienes consideran que tuvo un comportamiento idóneo, pues no intervino en la interacción entre fans y la artista, y hay otras personas que aseguran que hizo muchas muecas de inconformidad, por lo que se sugirieron que si no se siente cómodo, no debería de acompañar a Cazzu a sus compromisos laborales, donde habrá fans esperándola.

