Famosos y narco: cantantes y actores que han sido involucrados con líderes criminales

El oscuro mundo del narco y el ambiente artístico siempre han estado relacionados entre sí, actores mexicanos han encarnado a famosos capos que después hasta los han buscado para felicitarlos; cantantes se han presentado a ofrecer sus shows en terrenos de narcotraficantes, y otros han cantado narcocorridos que les ha dado éxito, reconocimiento y gloria.

Kate del Castillo, Joaquín Cosío y Mauricio Ochmann son algunos ejemplos recientes de famosos que queriendo o no, han tenido un acercamento con el mundo del narco.

Kate, quien interpreta a Teresa Mendoza en la serie "La reina del sur", protagonizó un escándalo cuando Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" fue arrestado en 2016, seis meses después de su segunda fuga de una cárcel mexicana y poco después de una reunión clandestina con ella y el actor estadounidense Sean Penn, quien lo entrevistó para la revista "Rolling Stone".

El Chapo, que intercambiaba desde 2014 mensajes con Kate, quería que la actriz lo asesorara en la película sobre su vida y según el gobierno mexicano dijo en su momento, deseaba que actuara con él.

El encuentro con Penn fue arreglado por la actriz mexicana Kate del Castillo, quien visitó al capo en la sierra junto el actor; dicha reunión dio pistas a las autoridades para poder capturarlo.

Conversaciones por chat entre Del Castillo y Guzmán, filtradas días después de la recaptura mostraron cómo "El Chapo" se sentía atraído por la actriz.

"Ojalá vengas luego para atenderte, para que me digas qué te gustaría comer para tenerte listo, para atender a mi amiga, la más buena de este mundo y la más hermosa. Estamos pendientes. Te quiero y te admiro", escribió supuestamente "El Chapo" durante las conversaciones con la actriz, publicadas por medios mexicanos.

Narcos, fans de actores

El "Cochiloco", interpretado por Joaquín Cosío, es sin duda uno de los personajes favoritos de "El infierno", pero esta actuación le metió tremendo susto en 2015, el actor contó a EL UNIVERSAL que en Fresnillo, Zacatecas lo invitaron a una fiesta, sin embargo, gracias a unos amigos no pasó a mayores.

"Hay gente que me ha dicho: 'me dedico al negocio e igual mi familia, pero te saludamos'. Una vez alguien en Fresnillo me dijo: “nosotros somos los de a deveras y te invitamos a una fiesta”, yo decía que no podía y ellos me agarraban y jalaban, por fortuna unos amigos me ayudaron a salir", contó.

Mauricio Ochmann, que protagonó la serie "El Chema", un spin-off de la serie "El señor de los cielos", también vivió un episodio de susto justo por esa actuación.

Lo interceptaron en una carretera cuando estaba en una gasolinera, alguien se acercó a su ventana y le dijo rápido: "el patrón lo quiere conocer".

De pronto llegaron varias camionetas, de una de las cuales descendió un hombre que le llamó por el nombre del personaje y le pidió un abrazo. Cuando Ochmann buscó con quien se había topado, se dio cuenta que era alguien pesado; esa persona fue asesinado meses después.

"Imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día. Hay cosas que te cimbran y pues nada, es nuestra realidad", dijo en una entrevista con Yordi Rosado.



Narco y música

El caso de los cantantes Valentín Elizalde, Jenni Rivera y Sergio Gómez fueron trágicos, los tres tienen en común que tras morir, se dijo que el narco estuvo involucrado.

Valentín Elizalde, el llamado "Gallo de oro", fue asesinado al salir de una presentación en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas el 25 de noviembre de 2006, en el lugar se hallaron más de 70 casquillos de bala; esa noche, Valentín cantó dos veces "A mis enemigos", tema en el que habla de Joaquín "El Chapo’ Guzmán".



Valentín Elizalde. Archivo EFE.

Para muchos, la caída del avión de Jenni Rivera, la "Diva de la banda", hace una década, no fue un accidente, sino una venganza de un grupo de narcotráfico; aún resulta escalofriante el video que se volvió viral en el que durante su último concierto ofrecido en Monterrey, cuando canta "Paloma negra", se escucha una voz que dice: "hoy la matan".

Sergio Gómez, exvocalista de la banda de música duranguense K paz de la Sierra, fue asesinado en la cúspide de su carrera, era 2007 cuando fue interceptado por un numeroso convoy al terminar un concierto en Michoacán.

Su cuerpo fue encontrado con signos de tortura tirado en la carretera rumbo a Morelia; estaba irreconocible, su tatuaje de pantera que tenía en el brazo ayudó a confirmar que se trataba del artista. Supuestamente, días antes de esa presentación, al cantante lo llamaron varias veces para advertirle que no se presentara en el lugar.

Chalino Sánchez, Los Tigres del Norte, Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares, Lupillo Rivera, Gerardo Ortiz y Fidel Rueda han cantado en su momento narcocorridos que les han dado reconocimiento, fama y muerte, como le pasó a Chalino Sánchez, quien el 15 de mayo de 1992 ofreció un concierto en Culiacán, Sinaloa, donde a la mitad del espectáculo recibió una nota en la que lo amenazaban de muerte.



Instagram Chalino Sánchez.

Al otro día, cuando Chalino viajaba en una camioneta por las calles de Culiacán fue interceptado por personas vestidas de policías federales, su cuerpo fue hallado al día siguiente en la carretera, tenía dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza.

