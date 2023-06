Famosos hacen catarsis con “Confesiones”, asegura Atala Sarmiento

Aurora Valle reveló cuál es el secreto para que los invitados de programa Confesiones se sientan cómodos e incluso para que tengan la sensación que fueron a una terapia catártica.

“No los interrumpo, dejo que hablen, en la vida necesitamos que nos escuchen y eso hago, el asunto es escuchar aquí y en la vida, además, si no estás de acuerdo con algo, dilo, pero no agredas, lo que está a la orden es la agresión”, señaló la periodista de espectáculos en los foros de Televisa San Ángel.

Aurora está por estrenar el 25 de junio la quinta temporada de este show por el canal Tlnovelas y el día 27 por Unicable, pero ahora no sólo será la anfitriona, sino que dio el salto a la producción ejecutiva y como guionista.

“La gente sabe a lo que viene, es una plática motivacional, no soy coach de vida, ni mucho menos, no les cobro, es terapia y catártico; me siento agradecida de que sigan viniendo, hay personas como Rebecca Jones, que en paz descanse, que el año pasado me dijo: ‘vuélveme a invitar, me la pasé increíble porque puedo hablar de todo’. Es un espacio liberador, cuentan lo que quieran”.

Para Valle, con más de 35 años de carrera, es una gran responsabilidad ser productora, pues ahora tiene el poder de entregar el programa a su gusto, por lo que agradecen que confíen en ella.

“Estoy más nerviosa con el triple reto con la producción, Confesiones ha sido inspiración para el público, me han escrito contando que se la han pasado igual que los entrevistados, sirve de apoyo cuando hay mujeres violentadas, en esta temporada quise poner historias de vida”.

Angélica María será la primera invitada de la nueva temporada pero también estarán Eduardo España, Paul Stanley, Mayra Rojas, Ariadne Díaz, entre otros, y no descarga que en algún momento esté Daniel Bisogno, quien hace poco tuvo problemas de salud, pues en algún tiempo charló con Pedro Sola.

“Tengo buena relación con él (Bisogno), esta situación que pasó va a cambiar su vida para bien, así nos ha pasado a muchos, vendrán cosas buenas”.

Eso sí, aseguró que se niega a hacer un periodismo agresivo.

“Sería fácil hacerlo pero no es por ahí; agradezco a los que me dan una hora de su tiempo”.