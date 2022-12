Famosas irreconocibles en 2022: ¿Pero qué les pasó en el rostro?

Ya sea por vanidad o por descuido muchas celebridades mostraron en este 2022 un rostro totalmente irreconocible, que los fans lamentaron, se sorprendieron e incluso se preocuparon ante esta situación.

La adicción por las cirugías estéticas y por siempre querer lucir un rostro perfecto ha provocado que incluso muchas actrices luzcan una imagen diferente a como fueron reconocidas originalmente.

Aunque también hubo ejemplos que estos cambios se realizaron por falta de cuidado, algo que ha llamado la atención del público en general. A continuación te mostramos algunos ejemplos.





Bridget Fonda

Este año una actriz que sorprendió a todo el mundo fue Bridget Fonda, quien fue famosa en la década de los 80 y que hace 20 años se retiró de la actuación, pero que hace algunos meses fue captada en Los Ángeles, California con un look totalmente irreconocible.

Cuando trabajaba en Hollywood en películas como “El Padrino III”, “Jackie Brown” y “Un plan sencillo”, entre otras, la artista siempre mostró un cuerpo y rostro delgado, rubia, glamurosa.

Sin embargo ahora que fue vista este año, antes de ir de compras, se veía descuidada, con ropa cómoda y con muchos kilos de más, además de que no tenía teñido el pelo, por lo que se le podían ver las canas.



Kate del Castillo

Otra artista que lució irreconocible este año fue Kate del Castillo quien apareció en una fotografía en la que aparecía junto con el abogado Guillermo Pous, pero su rostro se veía diferente por lo que en redes sociales llegaron a pesar que se hizo alguna cirugía en la cara.

“Un gusto compartir contigo Kate del Castillo”, fue lo que escribió el experto en leyes junto a esta imagen que subió a las redes sociales.

La actriz llegó a subir otras fotos en el que se veía este cambio en el rostro y los cibernautas seguían asombrados del cambio que tuvo, como cuando murió su perra Lola, en el que no se le veía maquillaje.

Gwen Stefani

Alguien que también dejó en shock a los fans fue la cantante Gwen Stefani quien también sorprendió a todos por mostrar un rostro completamente cambiado tras haberse hecho algunas cirugías estéticas.

Fue gracias a una aparición que hizo en el programa “Late Night with Seth Meyers”, en donde la exvocalista de “No Doubt” apareció con su nueva cara, con unos labios más prominentes; algunos fans opinaron que se estropeó la cara y que no era necesario que se hiciera eso.

Madonna

La “reina del pop” Madonna no se quedó atrás y también se metió al quirófano este año para hacerse algunos “arreglitos” en el rostro por lo que al mostrar públicamente su cambio en redes sociales, los fans también quedaron impactados.

Ha sido en varias fotos en donde la intérprete ha lucido su nuevo look, como por ejemplo cuando posó junto a sus seis hijos durante una reunión por el día de acción de gracias, en el que estaba de pelirroja, el público escribió que se dejara de operar y que no lucía bien, “deja de arruinar tu bello rostro con cirugías plásticas”, fue un comentario de un fan.

Amaia Montero

La exlíder del grupo “La oreja de Van Gogh”, Amaia Montero también lució irreconocible en fecha reciente cuando compartió en redes una foto devastada, semanas después fue captara saliendo de una clínica de rehabilitación. En sus redes sociales subió una fotografía descuidada y sin peinarse lo que preocupó a sus fans si se encontraba bien, aunque después borró dicha imagen que venía a acompañada del siguiente texto “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”. Después circuló otra nueva fotografía con un semblante serio tras egresar de dicha clínica; en su instagram ha subido algunas fotos en donde aclara que sí se encuentra bien, incluso se ha mostrado cantando.

