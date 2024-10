Ronnie Radke dejó a sus fans en la Ciudad de México con un sabor agridulce, no por el setlist ni por la actuación de su banda, Falling in Reverse, sino por la conexión que esperaban.

A las 9:15 p.m., la banda originaria de Las Vegas subió al escenario, abriendo con la canción "Prequel". Curiosamente, después de horas de lluvia, el cielo se despejó justo en el momento en que comenzaron a tocar. La energía del lugar se intensificó con "Zombified".

“¡Que se encuere, que se encuere!” Radke, con una sonrisa en el rostro, hizo un gesto de ignorancia y preguntó: “What does it mean?”, aunque claramente sabía lo que el público deseaba. Con humor, se negó a cumplir la petición, respondiendo: “Eso no es correcto”. Si bien las risas brotaron entre los asistentes, también se percibió una ligera decepción en el aire.

Primera edición de We Missed Ourselves, el primer festival emo de México

Durante la época en la que los emos estaban de moda, bandas como My Chemical Romance, Taking Back Sunday, AFI, The Used, Silverstein, Thursday o Hawthorne Heights se convirtieron en estandartes de esta subcultura. Otras agrupaciones como Blessthefall, The Word Alive, Alesana o Asking Alexandria incorporaron elementos del metalcore y se sumaron a este movimiento. Hasta el 2024, muchos aún utilizan la frase "No es una etapa, mamá" para afirmar que seguirán siendo emos por siempre, aunque ya no lleven flequillos ni delineador.

El evento en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México reunió a varias de estas bandas icónicas, como Thursday, Hawthorne Heights, Fit for a King, Crown the Empire, Veil of Maya y AXTY. Desde el mediodía, los asistentes, vestidos de negro y con camisetas de bandas hardcore y metal, comenzaron a llegar al lugar, que estaba dividido en secciones general y preferente. Las primeras horas transcurrieron bajo un clima nublado, pero caluroso.

Una de las presentaciones más esperadas fue la de Blessthefall, agrupación estadounidense de metalcore originaria de Phoenix, Arizona. Aunque su actuación fue temprano, a la 1:35 de la tarde, emocionaron al público con temas como "Cutthroat", "Hollow Bodies, 2.0" y "Promised Ones".

Foto: Marlem Suárez/EL UNIVERSAL.

La banda, fundada en 2004 por el guitarrista Mike Frisby, el baterista Matt Traynor y el bajista y vocalista Jared Warth, tuvo como primer vocalista a Craig Mabbitt, quien dejó el grupo en 2007 para reemplazar a Ronnie Radke en Escape the Fate, tras la expulsión de éste por haber violado su libertad condicional. Años después, Radke formó Falling in Reverse. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambas bandas se suavizaron, y hoy en día comparten escenario sin problemas.

Escape The Fate también se convirtió en una de las agrupaciones más aclamadas, pese a que su presentación comenzó con más de 10 minutos de retraso debido a problemas técnicos. El público, en tono de broma, les gritaba: "¡Quítenle ese tiempo a Fallingy quédense ustedes!".

Killswitch Engage logró animar a la multitud. Al final de su set, rindieron homenaje al fallecido Ronnie James Dio con un cover de "Holy Diver". Después, llegó el turno de Falling in Reverse, quienes emocionaron al público con canciones como "I'm Not a Vampire", "The Drug in Me Is You", "Popular Monster", "Voices in My Head" y "Watch the World Burn".

Foto: Marlem Suárez/El Universal.

Radke fue el artista que más interactuó con los asistentes. En un momento, incluso salió del escenario y, tras bambalinas, se encontró con un hombre que, bromeando, le apuntó con un arma de juguete y le pidió cambiar su gorra por un sombrero vaquero. Ronnie aceptó la propuesta, se puso el sombrero y se puso a bailar, provocando la euforia de la audiencia. Y aunque no se quitó la ropa, sí prometió que volverían muy pronto, dejando emocionado al público mexicano.