Fallece Toni Rodríguez, voz de "Evangelion" y "Pitufos"

El día de hoy se dio a conocer la noticia que María Antonieta Rodríguez, actriz de doblaje de personajes emblemáticos en la televisión, cine y videojuegos falleció.

La noticia empezó a correr en redes sociales luego de que el actor y compañero de Toni, como así se le conocía en el medio, Lalo Garza subiera en Twitter el lamentable anuncio.

"Me parte el alma esta noticia. Una gran amiga, siempre divertida, sonriente y optimista, siempre hermosa por dentro y por fuera. Acabamos de perder a una gran actriz y a un gran ser humano. Descansa en paz, mi querida Toni Rodríguez. Llevaré en mi recuerdo tu sonrisa siempre", escribió.

Lee también: Fallece por Covid-19 Armando Jofré, creador de títeres de "31 minutos"

Me parte el alma esta noticia. Una gran amiga, siempre divertida, sonriente y optimista, siempre hermosa por dentro y por fuera. Acabamos de perder a una gran actriz y a un gran ser humano. Descansa en paz, mi querida Toni Rodríguez. Llevaré en mi recuerdo tu sonrisa siempre.

Toni inició en el mundo del espectáculo desde los 20 años de edad y su primer personaje importante que realizó fue darle voz a Donna Martin de la serie "Beverly Hills 90210".

Estudió la carrera de actuación en la Academia de Silvia Derbez, pero Eduardo Tejedo, director de la serie donde se dieron a conocer Shanen Doherty, Luke Perry, Tori Spelling, Jennie Garth, entre otros le mostrara el arte de doblar.

Desde ese momento Toni no dejó el micrófono y entre los personajes que realizó se encuentran Misato Katsuragi de "Evangelion", Úrsula en "George de la selva", Nakoma en "Pocahontas", a una de las hermanastras (Anastasia) en el redoblaje de "La Cenicienta" y sus secuelas, Libby Chessler en "Sabrina, la bruja adolescente", Cher Horowitz en "Despistados", entre otros.

Lee también: Fallece Enrique Becker, actor de "Como dice el dicho" y "La casa de las flores"

Me llena de profunda tristeza saber de tu partida... pero en realidad has trascendido con tus lecciones y has quedado inmortal en todas tus maravillosas voces con las que impactaste a muchas generaciones. Vuela alto Toni #ToniRodriguez #doblaje #QEPD pic.twitter.com/0ETS99bxNR

— Maria Belacqua (@pomo_flos) April 22, 2021