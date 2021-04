Fallece por Covid-19 Armando Jofré, creador de títeres de "31 minutos"

Juan Carlos Bodoque, Dinosaurio Anacleto, Huahimingo y Cucky, personajes de la serie "31 minutos", hoy amanecieron tristes: su creador Armando Jofré perdió la batalla contra el Covid-19.

De 44 años, el artista chileno fue fundamental en la creación de la familia de títeres desde los orígenes de esta producción que comenzó a transmitirse en televisión durante marzo de 2003.

"En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándote vida eterna Armando. Siempre estarás con nosotros", se lee en un mensaje colgado en la cuenta oficial en facebook de "31 minutos".

"Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes", apunta el texto.

Fans de Latinoamerica han enviado sus condolencias al equipo de la producción que este año cumplió 18 ciclos de vida.

"El agradecimiento como padre y fan de 31 minutos por alegrar a mi hijo y crear bonitos personajes, su trabajo en conjunto con el suyo será recordado por varias generaciones", escribió Iván Pérez, usuario de Veracruz.

Hoy es un día muy triste para 31 minutos. Armando Jofré, fabricante de títeres de la serie desde nuestros orígenes, ha... Publicada por 31 minutos en Jueves, 22 de abril de 2021

Las creaciones de Armando gustaban tanto, que se le conocía como Armando Monos. El primer títere que hizo para 31 minutos fue el César.

En una ocasión Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella de "31 minutos" y una de sus creaciones, se refirió al artista.

"Aunque actualmente mi relación con Armando es muy buena, no siempe fue así. Cuando lo conocí, y por fin me puso mi boca, le di las gracias y le conté la falta que me hacía, pero él solo me empujó del escritorio y gritó: 'El muñeco está hablando'. Fue un momento realmente incómodo, incluso me dobló una oreja", recordó el personaje.

A nivel familiar Armando también hacía creaciones propia. A su sobrina, quien daba clases vía virtual, le confeccionó la figura de un abuelo que enseña matemáticas.

"¿Qué es lo que pasa con el niño? Va a estar pendiente, no de la tía, sino del personaje", indicó en una entrevista para el canal de youtube PintanaTV.

"31 minutos", una serie que ha marcado época

Con la muerte de Armando Jofré, el creador de sus singulares personajes, se cierra un capítulo importante de este proyecto. El programa "31 minutos" empezó como una salida al desempleo para los chilenos Álvaro Díaz y Pedro Peirano, pero fue un proyecto con tan buena estrella que ha traspasado la pantalla de televisión y las fronteras de Chile, convirtiéndose en un fenómeno que hasta el día hoy sigue ganando adeptos.

Entre las cosas que "31 minutos" y sus marionetas Tulio Triviño Tufillo, Juan Carlos Bodoque, Juanin Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patricia Ana "Patana" Tufillo Triviño, Calcetín Con Rombos Man, por mencionar algunos, han logrado a lo largo de 18 años están desde discos hasta una obra de teatro.

Su primer logró después de estrenarse el 15 de marzo de 2003, fue que Televisión Nacional de Chile pidiera a sus creadores tres temporadas más, como resultado de este éxito también se derivaron varios álbumes con la banda sonora del programa, 31 minutos (vendió 200 mil unidades), 31 canciones de amor y una canción de Guaripolo y Ratoncitos. También sacaron al mercado los DVD’s Lo mejor de 31 minutos y Los Policarpo Top Top Top Awards.

Con la creación de una banda de rock con músicos reales y las marionetas, lograron conquistar a Viña del Mar en 2013, un año antes el festival Lollapalooza Chile y el año pasado triunfaron en el Vive Latino.

Ha sido tal la popularidad de sus personajes, que representan a un equipo de reporteros y producción de un noticiero de bajo presupuesto; que han participado en campañas de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y con el sistema de transporte de Santiago de Chile.

El cuidado del medio ambiente ha sido un tema recurrente en su programación, temas como el reciclaje, la contaminación del aire, la contaminación acústica y hasta el Día Mundial del Medio Ambiente.

También le han preocupado situaciones como los desastres naturales, cuando tembló en Chile en 2010 decidieron crear la obra de teatro "Resucitando una estrella", con la cual recorrieron el país para alegrar a la gente; cuando México tuvo un terremoto el año pasado, se solidarizaron con el país y mandaron un mensaje de aliento para sus ciudadanos, y recientemente se volvió a aliar con UNICEF para crear una serie que le explicara a los niños de qué se trata el Covid-19 y la pandemia.

