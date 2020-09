Fallece Diana Rigg, actriz de "Game of Thrones"

La actriz briánica Diana Rigg, recordada por su personaje de Olenna Tyrell en "Game of Thrones", falleció a los 82 años de edad.

"Ella murió completamente en paz esta mañana. Estaba en su casa con su familia, quienes pidieron privacidad en este momento difícil", expresó un portavoz de la actriz.

Diana Rigg, fue una actriz británica de teatro clásico que ganó el Premio Tony por Medea de Eurípides en Nueva York y Londres, y que también ganó Premios BAFTA.

RIP Diana Rigg, who has died aged 82. She was best known for her roles in Game of Thrones, On Her Majesty's Secret Service, and The Avengers pic.twitter.com/9sVH1BM3bN

— Total Film (@totalfilm) September 10, 2020