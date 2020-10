Fallece Alfredo Palacios, el estilista de las famosas

El estilista de estrellas famosas como Verónica Castro, Laura León, María Victoria, Irma Serrano, entre otras muchas más, Alfredo Palacios, falleció el día de hoy.

Aunque todavía no se da a conocer las causas de su muerte, en la cuenta oficial de Twitter del famoso peluquero de 72 años de edad hicieron oficial esta noticia.

Nunca hubiesemos querido compartir está noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de "Salud y Belleza". Este domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descanse en Paz. pic.twitter.com/ZBjFmDxsfn — Alfredo Palacios (@SaludYBellezaAP) October 25, 2020

Al inicio de este año, Alfredo Palacios fue internado de emergencia por problemas de circulación en una de sus piernas, lo cual lo mantuvo aproximadamente 18 días dentro del sanatorio.

Alfredo Palacios no se veía a sí mismo como un gurú de la belleza. Pero el público así lo veía.

En 2019 en su aniversario número 29 al frente del programa "Salud y belleza", Palacios compartió que agradecía ser visto de esa forma por el público sin embargo él sólo hacía su trabajo de la mejor manera posible.

A lo largo de su carrera, el artista trabajó para figuras como la de Yuri, Angélica María, Lucía Méndez, entre otras más.

De raíces humildes, la celebridad nació en Veracruz, lugar que dejó a los 12 años en busca de cumplir su sueño y, según dijo a EL UNIVERSAL en 2015, vivió orgulloso de su trabajo.

"Si no hubiera yo tenido las agallas para tomar una decisión de salir de mi pueblo, de venirme a batallar (seguiría ahí)... Pero fue la ignorancia, inconsciencia y todos esos ingredientes los que me hicieron venir".

Las reacciones no se han hecho esperar y amigas como Pati Chapoy se pronunciaron en Twitter tras el fallecimiento del especialista de belleza.

Querido Alfredo Palacios lamento tu partida y agradeceré siempre tu amistad, buen viaje, allá nos veremos. pic.twitter.com/7LYthdJjZS — Pati Chapoy (@ChapoyPati) October 25, 2020

Lucía Méndez, quien también fuera una de las consentidas de Palacios se pronunció y por medio de un mensaje de voz aseguró estar muy triste tras la noticia de quien calificara como un gran amigo que estuvo en las buenas y en las malas con ella.

"Yo la verdad estoy muy triste, porque hoy se murió Alfredo Palacios, un amigo entrañable de momentos muy importantes de mi vida, siempre. Un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero cuando te iba mal, era el primero que estaba ahí.

"Lo único que les puedo decir es que murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio durante muchos años, con su estilo sencillo y neta, como era él. Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya no le está doliendo nada y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa que Dios lo guarde en su gloria y que verdad lo recordemos con muchísimo cariño. Descanza en paz, Alfredo", comentó la cantante entre sollozos.



Maxime Woodside también fue de las primeras es despedir a su amigo en las redes sociales.