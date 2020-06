Fabrizio Santini estrecha su amistad con los Zurita

Aunque lleva casi 25 años de carrera artística, apenas hace dos años Sebastián Zurita inició en la producción de shows que ha vendido a plataformas streaming, es el caso de Cómo sobrevivir soltero, su nueva serie que se basa en sus propias vivencias.

Así lo dio a conocer el actor Fabrizio Santini, quien en la ficción de Zurita interpreta a Fish, el mejor amigo de Sergio (Zurita).

“Aunque la serie tiene parte de ficción, son las vivencias de Sebastián las que están ahí y cosas que le han pasado. A veces las personas creen los actores tienen la vida resuelta y no se preocupan por el amor pero esta serie muestra lo contrario, aborda qué pasa cuando te quedas soltero, cómo te tienes que reinventar y encontrarte”, detalló Santini.

Fabrizio considera que el show no sólo es muy personal para Sebastian porque retrata parte de sus vivencias, también lo es por que es una serie producida por él y por su hermano Emiliano, juntos dirigen dos capítulos y coescribieron los guiones.

“Hace dos años cuando Emilio y yo trabajabamos en Señora Acero me comentó que quería junto a Sebastián levantar una serie y que le gustaría que hiciera el casting; en ese momento pensé que al ser algo producido con su propio dinero y todo lo que implica, se llevaría años, pero de pronto hace un año me llama y me quedé con el personaje”.

La serie se estrenará a través de Amazon Prime Video el 26 de junio, narrará lo que le pasa a un actor cuando decide comprometerse y se entera que su novia le es infiel.

Fabrizio añadió que la serie se terminó de filmar en agosto del año pasado, con locaciones en la Ciudad de México y que el haberla terminado hace tantos meses hizo que la contingencia por el coronavirus no afectara ni la producción ni la posproducción.

“Afortunadamente eso no afectó, ya estaba hecha y sólo estábamos esperando la fecha que nos dijeran que estrenaría, no sabíamos cuándo sería, pero supongo que ahora con lo de la cuarentena será un buen momento para que la gente que se encuentra en casa se ponga frente al televisor a verla”.