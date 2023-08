La actriz Fabiola Campomanes, quien se ha caracterizado por ser una de las mujeres más fuertes y seguras del mundo del entretenimiento contó que no siempre fue así, detallando el duro proceso que tuvo que atravesar para entrar a la industria.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Campomanes contó que en su juventud vivía con su mamá en Puerto Vallarta, sin embargo no tenían una buena relación, por lo que ella decidió a los 15 años irse de casa.

"Se lo dije de frente ( a su mamá): '-No nos llevamos bien, ya te grité, me caes muy mal, yo ya me voy, ya no quiero más'", contó Campomanes.

"No tenía a dónde ir porque estudiaba, me fui a buscar trabajo porque llevaba sólo 100 pesos", detalló.

Su primera oportunidad se la dieron en una empresa de ropa donde doblaba suéteres, además la gerente, viendo su situación le prestó un cuarto de servicio en su casa donde estuvo los primeros quince días sin comer bien.

"Me levantaba supertemprano a limpiarle su casa porque era lo único que sabía hacer y lo único que yo podía hacer para que ella no me sacara de su casa, para pagarle de alguna forma y también me llegó a decir: '-Oye ¿no quieres agarrar una manzana o un plátano?' y yo le decía que sí y eso era lo que comía en todo el día", recordó.

Logró entrar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa después de que Olga, la mamá de su mejor amigo y secretaria de Victor Hugo O Farril, un ejecutivo de Televisa, la recibió en su casa en la Ciudad de México.

Hoy además de actriz, es empresaria, pero también recordó cuando a los 19 años se embarazó de su única hija Sofía, época en la que la pasó muy mal por cuestiones de economía y porque su pareja en ese entonces falleció. Algunos de sus compañeros de foros, como Eduardo Santamarina y Consuelo Duval la apoyaron.

"No tenía dinero para el hospital, entonces mis amigos del CEA me ayudaron, mi comadre Itatí (Cantoral) es madrina de bautizo de Sofía, que era mi mejor amiga en el CEA", destacó.

Este apoyo lo recibió aún cuando se había alejado de la pantalla después de perder su primer protagónico en televisión nacional a causa de su embarazo.

"Se llamaba la última esperanza (la telenovela) y la producía Eugenio Cobo y no me dan el personaje porque yo estaba embarazada y yo decido irme a mi casa a vivir mi embarazo. De alguna manera en Televisa me cerraron las puertas cuando vieron que estaba embarazada como que dijeron '¿entonces por qué le estamos pagando una exclusividad a ella si hace lo que quiere", confesó Fabiola.

Durante la charla también habló de los desnudos que realizó, el primero de ellos para la revista Playboy, que después le quitó oportunidades laborales. "Después de que hago esta revista no me llamaron para hacer más cine·, aceptó.

Sin embargo dijo que todas esas experiencias consolidaron su espíritu libre que hoy la mantiene vigente. Actualmente forma parte del reality de cocina "Masterchef Celebrity", donde se perfila como finalista.



