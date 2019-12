Extrañan los rugidos de Carlos Rivera

Cada vez que Carlos Rivera aparece en un acto público, siempre hay fans que le piden que vuelva a interpretar a Simba, su personaje en el musical El rey león. El clamor ha llegado a los oídos de Morris Gilbert, el productor teatral que montó la obra en México, quien tiene una respuesta: “No, pues a mí también me gustaría que volviera El rey león con Carlos Rivera”.

Plutarco Haza la hizo de Cupido con su hijo

El actor mexicano Plutarco Haza recordó la ocasión en la que hizo la labor de Cupido al presentar a su hijo Nicolás, de 20 años, con Paola Ramones, hija de su amigo Adal Ramones, con quien actualmente comparte escenario en la obra Dos más dos. “Adal nos invitó a su casa en Acapulco y yo llevé a Nicolás y ya estando ahí, Adal y yo los presentamos”, contó el actor. Según Haza, el amor entre Nicolás y Paola sucedió cuando ella estaba en secundaria y él en prepa pero sólo duró algunos meses. Ahora son buenos amigos.

Lyn May no encuentra el amor

Cuando parecía que por fin había encontrado el amor y hasta pensaba casarse, resulta que la relación de Lyn May con un empresario de nombre Marcos, fue sólo un truco publicitario. Marcos, nos cuentan, en realidad quiere ser cantante y la vedette y actriz accedió a pasear con él en algunas alfombras rojas y eventos para que el público comenzara a reconocerlo.