Karime Borja, una joven presentadora de televisión y exreina de belleza de Guayaquil, Brasil, llora la muerte de su hijo Mateo de cuatro años, quien tras sufrir en noviembre en 2021 un accidente en una piscina, estuvo sin signos vitales durante 15 minutos hasta que fue reanimado en un hospital, situación que le ocasionó una grave lesión cerebral.

90 por ciento de discapacidad por una hipoxia isquémica por inmersión, es decir, un tipo de daño cerebral que se produce cuando el cerebro no recibe oxígeno o no tiene un flujo sanguíneo adecuado antes o poco después del nacimiento.

A pesar del difícil panorama, Karime, de 26 años, luchó hasta el final y disfrutó a su hijo con todas las limitantes; tras el lamentable suceso, el menor estuvo en coma durante ocho meses.

El nacimiento de Mateo lo cambió todo, pues Karime Borja se enteró que estaba embarazada cuando aún estaba en su año de reinado y en una época en la que eso no estaba permitido, la maternidad de Karime cambió la historia de Guayaquil ya que se hizo una reforma a los lineamientos del certamen para que mujeres con hijos puedan participar.

Tras finalizar si reinado, Karime decidió dedicarse a su hijo hasta que el fatal accidente cambió para siempre la vida de ambos.

Karime Borja fue criticada por subir fotos de su hijo inconsciente, sin embargo ella siempre lo defendió y expresó que no le daba pena mostrar a su hijo en ese estado.

El adiós a Mateo

Tras librar una lucha desde 2022, Karime despidió a su hijo; en una publicación, en las que aparece cuidando del pequeño, la exreina de belleza reflexionó sobre el amor que sentía por su hijo.

“Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale, yo puedo agarrarte fuerte, amarte, cuidarte mucho y obvio ponerte bien guapísimo. Gracias por hacerme feliz a nuestra manera que es única. Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina... hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”, compartió.









