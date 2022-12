Exesposa de Matías Novoa recuerda el sufrimiento que atravesó a raíz del divorcio

En la actualidad, Matías Novoa es pareja de Michelle Renaud, pero no hay que olvidar que antes de que conociera a la actriz, estuvo casado con Isabella Castillo, una actriz cubana con la que compartió créditos en “El señor de los cielos” y, por primera vez, la expareja del actor habló de cómo enfrentó el proceso de divorcio.

Novoa ha encontrado el amor en algunas compañeras de reparto, pues al igual que fue flechado por Renaud durante la filmación de “Doblemente embarazada 2” y “La herencia”, hace unos años conoció en “El señor de los cielos” a la que fuera su esposa por dos años, Isabella Castillo, y con la que contrajo nupcias en 2019, pero luego de dos años de matrimonio, el actor le solicitó el divorcio a su pareja.



Foto: Instagram

A un año de su separación, Castillo recordó –en una entrevista para “Al rojo vivo”, el duelo que tuvo que enfrentar durante su divorcio, pues el hecho de que su relación con Novoa no haya funcionado, la hizo experimentar que había fracasado en su vida de casada.

Lee también: Shakira: conoce a Joel Arauz, el guardaespaldas que extrañará cuando se mude a Miami

“Ya sabes… el matrimonio representa muchas cosas, un proyecto de vida que ya no se va a dar”, dijo la actriz de 28 años.

Además, Isabella se sinceró y dijo que luego de separarse del actor de 42 años atravesó diferentes emociones, ya que hubo negación y también mucho enojo cuando se percató que la relación se había acabado, pero aclaró que dicha molestia no había sido provocada por la decisión del actor de que se separasen, sino que se trataba de un disgusto consigo misma.

"Después del divorcio pasé por muchas etapas; primero la etapa del enojo, no con Matías, –aclaró- yo a Matías lo quiero mucho; el enojo de haber sentido que fracasó algo, de que a lo mejor fracasé en mi matrimonio", compartió.

Más adelante confesó que comenzó a sentirse muy triste por la separación. Sin embargo, con el paso del tiempo Isabella cayó en la cuenta de que había sido lo mejor para ambas partes, pues así como Novoa ya rehízo su vida, a lado de Renaud, la actriz cubana también se dio una nueva oportunidad en el amor.

“Ahora estoy en la faceta de que encontré algo maravilloso y estoy muy contenta”, destacó.

Y aunque la actriz fue clara al expresar que su separación había sido en buenos términos, ya que hasta denominó a Matías como “un buen chico”, también hizo una comparación sobre el tipo de relación que tenía antes y la que ahora tiene, la cual está llena de aspectos positivos que Castillo ha estado buscando dentro de una relación.

Lee también: Andrea Escalona le da la bienvenida a "Churrito", su primer hijo

"Estoy con una persona que sí me valora muchísimo y con la que me entiendo muy bien, y me respeta mucho y eso me llena de mucha tranquilidad y de mucha paz, así es que estoy muy tranquila en mi vida amorosa", contó.

Además, la actriz habló del tipo de valores que busca dentro de un compromiso, pues con el tiempo se ha percatado que la forma en que se dan las relaciones amorosas, habitualmente, ya no es el tipo de relacipon que desea para ella:

"Quiero que me respeten, quiero que me valoren, quiero comunicación, quiero honestidad, no quiero estar en una relación porque así dicen los libros que debe de…”, profundizó.

melc