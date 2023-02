Los atletas Andrés Fierro y Liliana Hernández son los campeones de la sexta temporada del reality deportivo "Exatlón México", quienes alzaron los trofeos después de 126 días de competencia.

“Bienvenidos al día más grande que tiene esta aventura, después de 18 semanas por fin estamos aquí todos los que hemos avanzado durante tanto tiempo soñábamos con este momento y aquí estamos listos de ser testigos de la historia, estamos contigo México”, señaló el conductor Toño Rosique al principio de esta final.

Fierro, de 22 años, es originario de Chihuahua y es experto en parkour, mientras que Hernández, de 32 años, es del mismo estado que su compañero, pero es experta en atletismo.

Ambos se enfrentaron a Valeria Payén (de 25 años, Baja California Sur, karate) y Fogel Negrete (22 años, Michoacán, atletismo) durante esta reñida final en República Dominicana, programa que empezó con 20 participantes, quienes vivieron en una villa 360 que contó con 27 cámaras.

Andrés al ser nombrado como campeón masculino expresó algunas palabras, indicó que no todo es perfecto, abrazó las derrotas que llegó a tener y trabajó en su construcción.

“Esto es justo por lo que vine, desde el principio, faltó creermela a veces, a veces no me la creía, a veces dudaba de mí, pero cuando toqué fondo, me di cuenta que sí quería ganar y estos días salí como nunca, más tranquilo, más relajado.

“Nada es fácil, tienes que batallar y sufrir para lograrlo y sin mi mamá esta aventura no la hubiera logrado”, afirmó el ganador.

Minutos después del lado femenino la triunfadora fue Liliana Hernández quien comentó que le tenía miedo al trofeo y admitió que en su momento creyó que le quedaba grande.

“Muchas personas aquí, que no fueron yo, me estuvieron diciendo que me lo merecía y fue tanto que me lo dijeron que me lo empecé a creer, aquí está el resultado”, mencionó la campeona.

“Es increíble cuando lo imaginas en tu mente, cuando llegas a sentir esa adrenalina de imaginarlo, atrévanse a soñar, da miedo, pero cuando estás más cerca de tus miedos, más estás cerca de tu magia, sigan creyendo en ustedes”, le dijo Liliana a los televidentes.



