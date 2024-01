Ex de Travis Barker habla del "repugnante" estilo de vida de Kourtney y las Kardashian

Shanna Moakler no se queda callada y arremete contra su exesposo Travis Barker, a quien denominó como un hombre "alcohólico" que, además, supuestamente ha estado comprando a sus hijos para que tengan una preferencia por pasar tiempo con él, pues aseguró que ella no tiene el dinero suficiente para hacerles regalos caros, comos a los que el baterista, aparentemente, tiene que recurrir para ganarse su cariño, pero eso no fue todo, pues también habló de la esposa actual del músico, Kourtney Kardashian.

La exreina de belleza acudió al podcast de Bunnie OX, llamado "Dumb Blonde", el que habló un poco de la época en que estuvo casada con Barker, el baterista de Blink-182, y aunque en ese tiempo, grabaron el reality show "Meet the Bakers", en los que sí reflejaban algunos de los problemas que había dentro de su matrimonio, las imágenes se quedaron cortas, en comparación de los detalles que Moakler dio en sus últimas declaraciones.

De acuerdo con la modelo de 48 años, mientras estuvo casada con Travis tuvo que soportar las borracheras del músico, quien aseguró que tenía una severa dependencia con el alcohol, sumando a que siempre fue un hombre "mujeriego" que, como ha dicho en otras ocasiones, se fijaba en otras mujeres sin importar su matrimonio, como asegura que sucedió con Kim Kardashian, la hermana de la actual esposa de Barker, quien ha señalado que fue una de las responsables de su relación acabara.

Shanna también acusó a su expareja de comprar a los hijos que tienen en común: Landon y Alabama, de 20 y 18 años respectivamente, con regalos costosos para que sientan una visible preferencia por pasar tiempo con él.

De hecho, sugirió que lo que Barker hace con sus hijos en alienación parental, pues no actúa sólo por amor, sino que lleva a cabo acciones alevosamente para que los jóvenes no quieran pasar tiempo con ella, asegurando que antes de que iniciara su relación con Kourtney no era tan presente, sino que fue hasta después que quiso aparentar que era "un superpapá" para ganarse la aceptación de su actual pareja.

'"(El dice): ´-Soy el mejor padre, yo soy esto y aquello", y le dije: "´-Hermano, tú ganas, aquí eres el ganador, tienes todo el dinero y tienes todo esto, eres el ganador'", contó.

Con respecto a los costosos regalos, reconoció que no podía competir con su expareja, pues ella no cuenta con una fortuna valuda en millones de dólares como lo hace el integrante de Blink-182.

"Les compran Prada, les compran regalos, van a estos eventos y conocen a Kanye y, ya sabes, todas estas cosas importantes y yo no puedo darles eso, no tengo eso. no tengo acceso a eso, no tengo el dinero para hacer eso, no puedo comprarles Prada cada dos semanas y esas cosas, mi casa no es una mansión como la de Travis, no tengo sala de cine. no tengo carritos de golf para que los conduzcan", profundizó.

Por eso, Shanan decidió alejarse de sus hijos que, desde que su padre se casó con Kourtney, pasan mucho tiempo con su familia política, lo que su madre asegura es sólo por el deseo de experimentar lo que es la fama y estar frente a las cámaras.

"Vayan a hacer lo que tengan que hacer y cuando estén listos, estaré aquí amándolos incondicionalmente y estaré aquí como tu madre y esperaré y eso es lo que estoy haciendo", confió,

Finalmente, describió el estilo de vida de la familia Kardashian como "repugnante", destacando que no todas las personas están interesadas en conocer su vida a través de su programa.

"Es repugnante, hay personas a las que no les gusta esa familia, no ven su programa y les importa un comino lo que Kim esté haciendo con su (trasero)", precisó.

