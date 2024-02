Evoca Juan Pablo Manzanero a su padre Desde el cielo

Juan Pablo Manzanero llevará el legado de su padre hasta España, donde la obra de Armando Manzanero se dejará escuchar en un espectáculo multimedia llamado Desde el cielo.

“Lo voy a estrenar este 14 de febrero en Casa México en Madrid y el 16 de febrero en Castillón. Es un show audiovisual donde mi padre narra a través de su voz cómo hizo sus canciones; me tardé, primero porque, cuando se te va un ser querido, no tienes ganas de nada, más que estar en paz y procesar tu duelo; después, me dediqué a recopilar mucho material de él, fui con varias intituciones que me han prestado su material y sus entrevistas”, dijo.

La estrella del espectáculo aparece a mitad de la función; desde las alturas del escenario (por eso el nombre), bajará una proyección del compositor yucateco, que fue realizada usando Inteligencia Artificial, para que interactúe con el público y además cante sus éxitos con las intérpretes que serán invitadas en cada función, y cuyos nombres dependerán del país que visiten.

“La IA es como toda la tecnología, una arma de dos filos, se puede hacer mal uso de ella pero en este caso es imposible, porque es para revivir a un gran personaje, además luce igualito”.

El también cantautor explicó que es posible que Desde el cielo llegue a nuestro país en septiembre u octubre de este año, pero su visita a España también tiene otro motivo, fue invitado a participar en el musical de Nacho Cano, Malinche, y lo hará en una única función el 18 de febrero.

Juan Pablo explicó que la invitación para hacer una participación especial en el musical Malinche, se dio de manera casual, él le llamó a Nacho Cano para saludarlo, ya que llevan una buena amistad, y ahí el ex Mecano le preguntó si le interesaba estar en el montaje, y aceptó, uniéndose a una lista de artistas mexicanos que ya lo han hecho.

“Está padre que haya mexicanos invitados, sé que ya se están haciendo casting para que esta obra de teatro se haga en nuestro país el próximo año, pero sobre todo está hecha con mucho respeto y amor a nuestro México, estoy muy emocionado”.

En su intervención en el musical, Juan Pablo cantará “Esta tarde vi llover”, de autoría de su papá, lo que lo llena de orgullo porque al incluirla en una producción como ésta, se está reconociendo el legado de Manzanero a la música del mundo.

“A mí me fascina cantar a mi padre, pero me he tardado en homenajearlo por falta de voz, porque cada vez que canto se quiebra mi voz, nunca los voy a dejar de llorar, mi mamá (Cristina Blum) se me fue el año pasado, entonces es un gran ejercicio de amor cantarlo a través de su obra y su música, me siento muy honrado de poder celebrarlo”.