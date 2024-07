Eva Longoria hizo serie pensando en español

Eva Longoria, estrella de la serie Mujeres desesperadas y el filme Dora y la ciudad perdida, considera que ahora se hace una televisión oscura en cuanto a temáticas se refiere, por lo que ha optado por ir en otra línea, en su faceta de productora.

Si el año pasado presentó como directora el largometraje Flamin’ hot, que sigue la historia real del chicano creador de una de las botanas más conocidas en el orbe, ahora impulsa el lanzamiento de Tierra de mujeres, una serie de comedia y drama que protagoniza y coproduce.

La historia, disponible en Apple TV+, inicia con una mujer (Longoria) quien, luego de un problema económico provocado por su marido, decide emprender un viaje con su madre (Carmen Maura) e hija (Victoria Bazúa) a su tierra natal en Cartaluña, España, buscando reconectar con sus raíces.

“Para mí la tv ahora es muy oscura, (habla) del fin del mundo, de zombis que vienen para atacar a la humanidad y me estresa (risas); quería hacer algo más ligero y más sobre mujeres y encontré esta novela sobre tres generaciones y me gustó mucho”, dice en un encuentro virtual con la prensa mexicana.

La serie está inspirada en la novela Tierra de mujeres, de Sandra Barneda, con un guión liderado por Ramón Campos.

Tierra de mujeres está hablada en “spanglish”, y es la primera historia en papel protagónico en que Longoria debe pensar en otro idioma.

“Quería spanglish porque normalmente (en la vida real) hablo en inglés con mi hijo, pero con mi mamá en español, y me gustan situaciones reales; el tono de la serie es un dramedy, y esa es la vida, una mezcla de muchas cosas; hay días en que quieres reír con tus problemas y en otros llorar con ellos. El tono es muy parecido a Mujeres desesperadas: hay misterio, comedia, humor y drama”, apunta.

Eva recuerda que actuar en un idioma no natural para ella, le generó diariamente dolores de “cerebro”, pero al final, explica, salió avante de esta situación.

“Ya tenía 10 años fuera de tv, dirigiendo sí, y cuando estaba pensando en regresar a la televisión, quería hacerlo en algo diferente, y no sé por qué dije: quiero actuar en español, y en España. Nunca pensé mucho en que sería difícil pero cuando llegué a Cataluña estaba en comedia, en castellano; no tengo el acento y además estoy con Carmen Maura, me dolió mi cerebro cada día y decía ‘qué ando haciendo aquí’, pero cuando vi la serie con mi marido él dijo ‘wow tu español está muy bien’”.

Tierra de mujeres está conformada por seis episodios, cinco de ellos ya están en streaming, esperando el cierre de temporada, el próximo 24 de julio. La dirección recayó en manos de Carlos Sedes y Kenneth Biller.