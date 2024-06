Eugenio Derbez lanza misterioso video y polémica por ruptura entre Cazzu y Nodal, lo más leído

Eugenio Derbez rompe el silencio

Un llamado a la participación ciudadana obligó a Eugenio Derbez a emitir un comunicado, en el cual estableció su posición frente a la situación actual del país, además de asegurar que a raíz del video donde exhortaba a los jóvenes a votar, había recibido amenazas contra su persona.

"'Tú no tienes ni voz ni voto´, ¿has escuchado esa frase?, significa que no tienes derecho a decidir, ni a ser escuchado... Los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país, y es absurdo, es absurdo porque este es el país que se les va a quedar a ustedes, este es el país donde van a vivir ustedes y sus hijos, mucho más tiempo que nosotros los adultos", es lo que Eugenio plantea en uno de sus videos.

Posteriormente, cuestionó si se encontraban satisfechos con el país y subrayó la importancia de que salgan a votar el 2 de junio; también comentó que había recibido apoyo por parte de la gente, pero que tampoco habían faltado las amenazas y los ataques por redes sociales.

Junto a las críticas de usuarias y usuarios, José Ramón López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, también dio a conocer su postura, en su cuenta de X, a través de este mensaje: "En resumen, este comediante fatuo, clasista, racista, superfluo e hipócrita, con su reflexión chafa, y pasada de moda, y de lanza, quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción, las injusticias y privilegios".

En el comunicado que Eugenio Derbez colgó en sus redes sociales, y estuvo poco tiempo disponible por cuestiones de seguridad, pidió a la gente que saliera a ejercer su derecho al voto, aunque no hay candidatos perfectos, "estamos seguros es de lo que no queremos, si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó ¡Pues echémoslos para afuera! Ya aparecerá el bueno, y si sí les gustó pues voten para que se queden ¡Pero voten!", dijo Derbez.

Nodal y Cazzu siguen dando de qué hablar

Si bien aún los fans no terminaban de digerir la noticia del rompimiento de Cazzu y Christian Nodal, a tan sólo ocho meses de haberse convertido en padres de la pequeña Inti, ahora salió a luz que la posible razón de su separación podría ser un robo y la infidelidad por parte de él.

De acuerdo con el periodista argentino Maximiliano Lumbia, el truene no fue amistoso y, en parte, estaría relacionado a una serie de engaños por parte del mexicano: "En algunas giras que él salió y ella, por algún motivo, no lo acompañó, se hablan de infidelidades”, dijo en entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con Lumbia la relación entre el mexicano y la argentina no tuvo un inicio tan sólido, ya que se dio al poco tiempo del rompimiento de Nodal con Belinda e incluso puso en duda que el nacimiento de Inti haya sido algo planeado. Pero lo que terminó de quebrar a la pareja, fue el robo que sufrió la casa de Nodal en Argentina, en el cual estuvo involucrada gente cercana a la familia de Cazzu.

“Se habla, también, de un robo que podría estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades”, dijo el periodista.

Kate del Castillo es criticada otra vez

"Votemos este domingo 2 de Junio!! Hagamos fuerte nuestra voz y que se escuche!", es el mensaje que acompaña un video de la actriz en su cuenta de Instagram, en el que invita a los mexicanos a salir a votar este domingo.

Kate explicó que estaba en México por cuestiones laborales, pero aprovecharía para ejercer su derecho al voto y hacer escuchar su voz, y continuó: "si estamos inconformes, si estamos enojados, si hay algo que no nos gusta, tenemos que salir y alzar la voz ¿cómo? pues votando en paz, con amor a nuestro país, para que todo salga bien este domingo".

Pero lo que haga o diga Kate no deja indiferente a nadie, de inmediato la aprobación y el desacuerdo con lo que ella dijo, de inmediato se comenzó a notar en los comentarios de dicha publicación.

"¿También te dieron tu billete como a Derbez? Que lástima que artistillas se metan en política. Dejen de “alzar la voz” por los mexicanos desde sus privilegios", "Qué diferencia de mensaje, ella solo alude a la importancia de ejercer nuestro derecho al voto", "Te admiro como actriz, pero querer vender a México, no", "Al decir si estamos inconformes, bajita la mano dices no votes por. No necesitamos que nos manipulen ","También los que estamos contentos vamos a ir a votar, y somos los más", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El triunfo de las nuevas generaciones en "Juego de voces"

El reality de moda Juego de Voces llegó a su final, y en esta primera temporada salieron coronados los miembros del equipo de Los herederos, el cual está integrado por Lucero Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Mía Rubín, Joss Álvarez y Melanie Carmona Villarreal.

La última emisión tuvo como invitados especiales a artistas como Emmanuel, Alexander Acha y Natalia Jiménez. Emmanuel, quien además de cantar junto con su hijo Alexander Acha, también se convirtió en capitán del equipo de Los Consagrados y recibió un homenaje por parte de Mía Rubín y Eduardo Capetillo Gaytán, quienes cantaron el tema Todo se derrumbó.

“Me siento honrado (que me hagan un homenaje), orgulloso y humilde al mismo tiempo porque cantaron al mismo tiempo”, señaló Emmanuel.

Natalia Jiménez también cantó en dúo junto con Mía en el tema “Creo en ti”. Minutos antes la hija de Angélica María recibió una despedida por parte de Los Consagrados como de Los Herederos, quienes le dieron un abrazo caluroso, luego de recordar los mejores momentos de la comediante como anfitriona del show.

"Los amo tanto, a ustedes Consagrados los he admirado toda mi vida, saben que los llevo en mi corazón, ahora conocer a sus chamacos, poder compartir con ellos y que me digan tía ha sido un regalo de la vida hermoso”, dijo Angélica Vale.

¿Peso Pluma eres tú?

Ha causado gran furor una fotografía de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, quien al parecer se ha hecho un nuevo corte de cabello y todo parece indicar que es más favorecedor que el que lució durante un par de años.

En una historia de Instagram apareció una fotografía del cantante frente al espejo, y a pesar de que su mano y el teléfono celular le tapaban el rostro, era posible ver que estaba estrenando un nuevo corte.

Al poco tiempo salió una imagen realizada con Inteligencia Artificial que causó aún más furor, porque luce una imagen mucho más elegante y limpia a la que le conocemos, demostrando que le va mucho mejor este nuevo corte, que el que surgió debido a un error al cortarse el cabello en Colombia.

