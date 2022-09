Eugenio Derbez: José Eduardo habla ante el silencio de Vadhir

El hermetismo que inicialmente tuvo la familia Derbez sobre el accidente de Eugenio desató varias versiones sobre lo que realmente le había pasado al actor de 61 años.

La falta de declaraciones por parte de sus hijos ocasionó que los cibernautas crearan diversas escenarios sobre cómo el creador de "La familia P.Luche" se había fracturado el hombro y había terminado en la cama, sedado y en espera de una larga recuperación.

Circuló que la causa de las lesiones de Eugenio había sido un conflicto a golpes con su hijo Vadhir, situación que negó su hermano José Eduardo, quien admitió que es una situación muy difícil ver en ese estado a su papá.

"Muchas cosas muy locas pero no fue así como mi papá lo contó, claro que ha sido difícil verlo así, es una persona muy movida y para él estar ahorita en cama ha sido muy complicado", expresó durante la presentación de la película animada "Águila y Jaguar", a la que prestó su voz.

José Eduardo aclaró que él no tiene influencia en cómo sus familiares decidieron manejar la situación en un primer momento, cuando se informó que Eugenio sería intervenido quirúrgicamente pero no se dijo el motivo; el hijo de Victoria Ruffo dejó en claro por qué no le ha sido posible visitar a su padre.

"Yo no decido cómo manejan ellos las cosas, lo hicieron de la mejor manera que ellos creyeron, no he podido ir porque trabajo y hay que pagar luz, agua, pero diario hablamos por videollamada", compartió.

Ante las versiones que señalan un conflicto familiar, José Eduardo se lo toma con calma.

"Los tomamos de quién viene y simplemente lo dejamos hasta ahí", sentenció.

Mientras José Eduardo defiende a su hermanao Vadhir, éste no ha compartido algo en sus redes para desmentir las versiones que lo acusan; el fin de semana pasado publicó foto con Saúl "Canelo" Álvarez, la cual fue muy comentada en Instagram, en muchos de los comentarios le recomendaban "ir a cuidar a su papá".

La versión de Eugenio Derbez

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Eugenio rompió el silencio y aseguró que la fractura múltiple que sufrió en el hombro derecho fue por una fuerte caída mientras jugaba con un visor de realidad virtual.

Contó que en el momento del accidente se encontraba con su hijo Vadhir y que fue él quien lo auxilió y lo llevó de emergencia al hospital más cercano, pues el dolor que sentía era demasiado fuerte: "El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Los gritos que iba pegando eran tan fuertes que sólo quería llegar al coche, porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar y dicho y hecho, llegué al coche y no recuerdo nada", expresó.

Lo que muchos notaron en esa transmisión vivo, fue que el comediante se encontraba muy sensible, en varios momentos las ganas de llorar aparecieron; él mismo lo comentó, que con este incidente se habpia vuelto sensible, lo cual le valió una felicitación de su esposa Alessandra.

"Pero eso está bien, es muy bonito, está bien llorar".



