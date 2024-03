Eugenio Derbez habla de la posible reconciliación de su hija Aislinn con Mauricio Ochmann: "donde hubo fuego..."

Durante la presentación de su nueva temporada de "LOL: Last One Laughing", el comediante y productor Eugenio Derbez fue abordado por distintos medios para platicar acerca de algunos asuntos familiares, entre ellos la posible reconciliación de su hija Aislinn Derbez con el actor Mauricio Ochmann.

La expareja, quien hace seis años lo convirtió en abuelo de la pequeña Kailani, se separó en 2019; pero hace unos días fueron vistos juntos en las calles de Madrid. Derbez aseguró que el motivo de este encuentro fue profesional, pero no descartó la posibilidad de que pudieran retomar su relación.

"Están filmando una película, eran fotos de una película, pero yo a Aislinn siempre le decía: 'a ver hija, donde hubo fuego cenizas quedan', entonces pues ya preguntales a ellos", dijo el actor entre risas.

Además, aseguró que lleva una muy linda relación con su exyerno, quien incluso los acompañó en la primera temporada de su serie familiar, "De viaje con los Derbez".

"Siempre ha sido muy lindo. La verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa, que la mayoría no hemos podido lograr, yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia y me hubiera gustado darles a mis hijos eso, una paz, una tranquilidad como niños que no vieran a sus papas peleados. Lo admiro mucho", afirmó Eugenio.

A propósito, también habló acerca de la relación que tiene hoy con la mamá de su hijo mayor José Eduardo Derbez, la actriz Victoria Ruffo, con quien durante muchos años tuvo una relación ríspida.

"La quiero mucho. Siempre me ha dolido y me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer, pero de ahí en fuera yo ya lime asperezas con ella desde hace un par de años, sobre todo desde que sacamos la serie que yo ya platiqué mucho con José Eduardo", expresó.

Y dijo tener esperanza en que la relación se vuelva cada vez mejor, ahora que José Eduardo está esperando a su primer hijo, que al parecer será niña pues él hizo referencia al género femenino.

"Esperemos que la nieta nueva nos vuelva a unir... Le vamos a hacer un baby shower próximamente, ya les estaremos mandando fotos".

Hace unos días Ruffo dijo en una entrevista televisiva que esperaba que el nuevo bebé no se pareciera a abuelo, pues los cuatro hijos que ha tenido: José Eduardo, Vadhir, Aislinn y Aitana son muy parecidos a Eugenio. Al respecto él bromeó y señaló que la actriz de "Corona de lágrimas" incluso se llama como él.

"Todos queremos que sea una niña muy bonita entonces lo más seguro es que tenga los genes de los Derbez, yo ya demostré que me salen bien", dijo.

"Se va a llamar Eugenia, es que ella incluso es Victoria Eugenia", agregó.

