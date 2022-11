Después de la controversia que se generó por un tuit en el que el cineasta Guillermo Del Toro mencionó el trabajo en cine de Eugenio Derbez y Omar Chaparro, el primero de ellos defendió en entrevista con EL UNIVERSAL al director de "La forma del agua".

El mensaje que Del Toro escribió fue después de ser atacado en redes sociales por ofrecerse a pagar las estatuillas de los Premios Ariel después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciara la probable suspensión de este evento ante una crisis financiera que atraviesa.

"Para todos los que "Botean" sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquez Abella, Lila Aviles, Fernanda Valadez, etc Digo, para que se les note menos la plantilla", se lee en el mensaje público del cineasta.

Esto provocó que los usuarios señalaran a Guillermo de atacar a Derbez, pero en entrevista con este medio el creador de la "Familia P. Luche" señaló una falta de comprensión del mensaje de quienes difundieron la noticia.

"Me asombró ver cómo el periodista que sacó la primera nota o no leyó bien, o no sabe lo que es la palabra retórica o intuyeron sin ni siquiera leer la fuente original nada más dijeron 'publicaron esto, lo replico', pero yo soy muy buen amigo de Guillermo Del Toro", señaló Derbez.

El también productor recordó que recientemente vio a su colega en Los Ángeles cuando ambos contendieron por una estatuilla al premio Oscar en marzo del 2022. Siendo Eugenio quien subió al estrado junto a sus compañeros de la cinta CODA, que ganó como Mejor película. Del Toro competía en la misma categoría con "El callejón de las almas perdidas".

"Somos muy buenos amigos, nos saludamos, nos queremos mucho y lo que dijo claramente Guillermo cuando lo estaban atacando, como suelen atacar a cualquiera que está en contra del gobierno, dijo 'ya chole con estar atacando a Derbez y Chaparro y con esa retórica vacía, ese discurso que no te lleva a ningún lado, el cine mexicano es más que Derbez y Chaparro, es también Tatiana Hueso y mencionó a varias cineastas a quienes les está yendo muy bien actualmente", explicó el actor.

Además aplaudió la labor de su compañero en pro del cine mexicano, que ha impulsado desde siempre, siendo una de sus últimas aportaciones la inclusión de manos mexicanas en su más reciente película "Pinocho", por lo que propuso que se hiciera honor de manera física al tapatío en su país natal.

"Guillermo es un gran ser humano y deberíamos ponerle una estatua en México porque siempre se preocupa por todos sus compañeros y por la industria", afirmó.



