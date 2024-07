Eugenio Derbez conoce su estatua acapulqueña y pide a la gente ayudar al puerto guerrerense

A tres años de haber sido erigida en su honor, Eugenio Derbez por fin conoció la estatua que el gobierno acapulqueño mandó a hacer para reconocer su aporte a la difusión del puerto guerrerense, que aún atraviesa los daños ocasionados por el huracán Otis.

El actor, mediante su cuenta de Instagram, aprovechó un video para alentar a que la gente vaya a Acapulco y ayude en su recuperación económica.

“Vine a conocer a mi estatua porque no había podido venir, está increíble y hermosa”, indicó Derbez.

Y recalcó sobre la necesidad de que el turismo crezca, a fin de que generar empleos entre la población afectada por el fenómeno natural del año pasado.

“Todavía hay mucho por hacer en Acapulco, recuerdo que cuando estrenó No se aceptan devoluciones hubo un huracán y donamos parte de la taquilla para reconstruir escuelas aquí , pero esta vez el daño es mucho, mucho mayor”, subrayó.

Acapulco, narró, fue el lugar en que pasaba las vacaciones de verano y fin de año, durante su infancia. A nivel profesional ahí rodó “No se aceptan devoluciones”, su ópera prima como realizador, así como la serie "Acapulco”, disponible en Apple TV.

“(La estatua) Es uno de los reconocimientos más hermosos que me han dado en toda mi carrera. Este para mí tiene un valor sentimental, muy especial. Aquí pasé todas las vacaciones de mi infancia, todos los veranos, todas las navidades. Y me dieron esta glorieta, con esta estatua por ayudar a la difusión de Acapulco a nivel mundial”, expresó.

La historia

La estatua fue montada a finales de 2021, pero debido a su agenda laboral no había podido ir a conocerla.

Al, día siguiente de de haber sido develada fue vandalizada por el colectivo Izquierda Unida de Acapulco lanzándole pintura rosa y colocando cartulinas con mensajes como “Esta escultura no representa nuestra cultura” y “¿300 mil pesos esto?, ¡fue horrible!”.

Manifestantes argumentaron que no era tolerable que las autoridades gastaran es la figura, cuando había problemas graves como la pandemia por Covid-19, el desempleo y la falta de oportunidades educativas.

Algunas personas, además, pidieron fuese retirada porque consideraron que Derbez no era una figura pública que lo mereciera, contrario al cantautor Agustín Lara.

El gobierno decidió retirarla una semana después de haberla dado a conocer.

Ahora Eugenio, al ver la estatua en pie, señala que no tiene manera de agradecer a los acapulqueños el apoyo que le han dado a su carrera, sin jamás mencionar el incidente ocurrido en 2021.

“Agradezco que me hayan permitido filmar aquí en Acapulco, porque para mi el amor que yo le tengo a Acapulco y a su gente, a los clavadistas de la quebrada que son mis amigos, no tengo con qué pagar todo el amor y todo el cariño que me ha dado la gente y el pueblo de Acapulco”, apuntó.

