Estos son todos los ganadores de los MTV Movie Awards 2022

La tarde de este domingo 5 de junio, varias de las estrellas más grande del cine, la música y las plataformas de streaming se dieron cita en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, para formar parte de una de las premiaciones más queridas por los fans y el público, los MTV Movie Awards 2022.

Dentro de los grandes ganadores destacaron películas como "Spider-Man: No Way Home", "Jackass Forever" y "Marry Me", cinta protagonizada por Jennifer Lopez y Maluma. Mientras que en el mundo de las series por plataforma se alzaron "Euphoria", "Heartstopper" y "Loki" con el triunfo.

Esta edición, se caracterizó porque el streaming le ganó unpoco de terreno a la manera tradicional de hacer contenido, ya sea para cine o televisi{on, incluso los actores de series de “Stranger Things” o “The Umbrella Academy” brillaron durante la alfombra roja.

Lista completa de de ganadores

Mejor Película - Spider-Man: No Way Home

Actuación en una Serie - Zendaya – Euphoria

Mejor Beso - Jackass Forever

Villano - Daniel Radcliffe – The Lost City

Actuación de terror - Jenna Ortega – Scream

Mejor Pelea - Cassie vs Maddy – Euphoria

Equipo - Loki

Momento musical - Heartstopper

Mejor canción - Jennifer Lopez – Marry Me

Documental musical - Olivia Rodrigo

Actuación de comedia - Ryan Reynolds – Free Guy

Revelación - Sophia Di Martino – Loki

