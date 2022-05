Estos son los mejores momentos de Laura Bozzo en La Casa de los Famosos

Laura Bozzo se ha vuelto una de las favoritas de La Casa de los Famosos de Telemundo, y es que tanto ella como Niurka son una bomba. En TikTok circulan una serie de videos en los que Bozzo es protagonista, así como varios memes con los que la gente se ha identificado y que por supuesto.

El origen del “¡Que pase el desgraciado!”

Lo cierto es que Laura Bozzo también se ha echado unos buenos chismes durante el programa, como cuando contó el origen del ¡Que pase el desgraciadooo!

“ (Había) tres chicas embarazadas de 16 años, una de 15, 16 y 17 y las tres del mismo imbécil, las tres contaron su historia. Me salió del alma, me salió del alma. En esa época yo era un poquito más violenta, te juro que casi lo agarro a patadas”, contó.

Por qué no se lleva con Pati Chapoy

En una de las tantas charlas con Brenda Zambrano, que es muy buena para sacarle la sopa a Laura, abogada contó una maldad que de acuerdo a sus palabras, le habría mandado a hacer la fundadora de Ventaneando.

“La detesto.En realidad no la detesto pero cuando yo estaba en Azteca me hacía la vida imposible, mandó a uno que la teñía a ella (el pelo) para que me lo tiñera a mí y me quemó toda la parte de enfrente. Es que yo llegué (a Azteca) y arrasé, arrasamos, ella hacía 3 puntos y yo 17, imagínate, se armó un lío”.

También contó que cuando Celia Lora tuvo el accidente de auto con el que atropelló a una persona, ella la ayudó legalmente, por lo que la primera entrevista que dio Celia no fue a Pati Chapoy sino a ella, lo que aumentó el enojo de la comunicadora. “Andaba furibunda”, recordó.

El polémico beso de tres:

En otra conversación con Brenda le preguntaron a Laura Bozzo si ella haría un beso de tres, a lo que Bozzo contestó desde el sillón en el que estaba acostada “Por qué no”

La que no se quiere quedar mucho rato en la fiesta.

En otra de las noches dentro de la casa, los habitantes hicieron una fiesta pero lo divertido es que al principio Laura decía que ella iba a estar poco rato porque las fiestas no eran lo suyo, pero los espectadores de dicho programa se encargaron de recortar varios momentos de la noche para hacer un video en el que Bozzo canta, se toma fotos, baila, brinca, y hace todo menos abandonar la fiesta.



La mejor amiga de Laura

Brenda Zambrano y Laura Bozzo han hecho una amistad muy única dentro de la casa, tanto así que la Bozzo le dio su medalla de la virgen de Guadalupe a Brenda para que la cuidara y hasta le dijo “Yo soy tu madre también”

Encontronazos y bailes con Niurka.

Al principio de la casa, Niurka dijo que quería sacar el lado bonito de la Bozzo, pero ya han tenido sus encontronazos. En uno de los momento de la casa, Niurka la hizo llorar al decirle que cuando decía “tú no me conoces” se refería a que la conociera,

“Tú a mí no me conoces, no conoces, no conoces el alma que tengo, el corazón, yo te puedo elevar a lo más sensible y vulnerable del sentimiento, puedo sacar lo más frágil que hay en ti”, le dijo en un momento.

Niurka también le dijo a Bozzo que ella era “una verga parada” y en otra ocasión hasta le bailó.

