Estos son los estrenos de la semana en streaming

Este verano el streaming se puso listo para no dejar espacio al aburrimiento. Varios estrenos se juntaron para satisfacer la demanda de diferentes tipos de gustos, las nuevas series y películas de esta semana abarcan desde la fantasía hasta la acción y la comedia.

Los más populares en distintas plataformas son los siguientes:

"House of the dragon"

¿Dónde? HBO

Para quienes son fans de la historia que envuelve a la popular franquicia de Game of Thrones, una nueva aventura llega con esta serie precuela. Basada en la novela de George R. R. Martin Fuego y sangre. Se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y alrededor de 9 capítulos contará la historia del origen de la Casa Targaryen así como el inicio del conflicto familiar llamado “La danza de dragones''.

El primer capítulo se estrena el domingo 21 de agosto a las 21:00 horas y cada domingo HBO liberará un nuevo episodio hasta completar la entrega. Entre los protagonistas están Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke y Emma D'Arcy.



Foto: HBO

She-Hulk

¿Dónde? Disney +

Si lo que hace falta es un poco de poder femenino la opción ideal es esta nueva versión de uno de los superhéroes más famosos. She-Hulk trae a la pantalla a uno de los personajes de los cómics que aunque ya existía desde hace varios años nunca se había presentado a las audiencias. La serie sigue a una abogada llamada Jennifer Walters,quien es prima de Bruce Banner (Hulk). En nueve episodios se cuenta la historia de cómo a raíz de un accidente la tímida hija del alguacil adquiere los mismos poderes que su familiar y se convierte en una heroína.

Tatiana Gabrielle Maslany es la actriz que le da vida a este personaje creado por Stan Lee y John Buscema.



Foto: Disney+

Bad Sisters

¿Dónde? Apple TV

En esta serie se puede hacer un viaje a Londres y Dublín de la mano de las hermanas Garvey, cuatro mujeres que están unidas con la promesa de protegerse siempre después de que sus padres murieron prematuramente. En la historia, protagonizada por Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva natalista y Sara Greene, se mezcla el género de la comedia con el thriller. La escritora es Sharon Horgan, quien también protagoniza.



Foto: Apple TV

Donde hubo fuego

¿Dónde? Netflix

Los que quieren tener un poco de más intensidad en estas vacaciones podrían recurrir a esta nueva serie de Netflix, que no sólo pone en alerta a todos los protagonistas, que trabajan en una estación de bomberos, sino que también tiene detrás historias dramáticas de cada uno de los involucrados. Por si fuera poco, trae de vuelta al actor Eduardo Capetillo quien se alejó de las pantallas hace 9 años y ahora regresa para hacer mancuerna con su hijo, quien lo interpreta en una etapa joven. Esta historia cuenta sobre todo la vida de Ricardo Urzúa, un bombero que fue encarcelado por 25 años acusado del asesinato de su propia esposa y que al salir de la cárcel busca encontrar a sus hijos pero uno de ellos ha muerto en el intento por demostrar la inocencia de su padre.



Foto: Netflix

Making the Cut

¿Dónde? Prime Video

Una supermodelo alemana (Heidi Klum) y un reconocido asesor de imagen (Tim Gunn) son los presentadores de esta serie buscan encontrar la próxima gran marca de moda mundial. El viernes 19 de agosto se estrena la tercera temporada en la que 10 emprendedores que diseñan ropa participan para ser seleccionados como la mejor marca a posicionar. Todos se juntan en una enorme pasarela de Los Ángeles, pero en esta temporada también se podrán ver escenarios como el famoso Rodeo Drive en Beverly Hills y la azotea de uno de los múltiples rascacielos del centro de Los Ángeles.



Foto: Prime Video