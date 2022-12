Una fotografía con un aspecto desmejorado fue lo que alertó a los seguidores de Amaia Montero, la exvocalista de la Oreja de Van Gogh, quien el pasado 14 de octubre se hizo viral luego de que ella misma publicara la imagen donde se ve irreconocible, más tarde nuevamente daría de qué hablar cuando fue captada saliendo de una clínica en Pamplona (España). A dos meses de lo sucedido ahora salen a la luz los supuestos motivos que la llevaron a internarse por algunos días.

En aquel entonces, la mujer compartió en su Instagram una instantánea en blanco y negro en la que aparentó tener un look descuidado, pues en ella se observaba su cabello alborotado además de una expresión de tristeza.

Aunque en un principio, sus seguidores pensaron se trataba de una fotografía en donde ella incitaba a otras mujeres a salir con “el rosto lavado” o sin ninguna gota de maquillaje, posteriormente comenzaron las especulaciones cuando su mánager dio a conocer que no se sabía información sobre el paradero de la famosa.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, habría escrito la mujer de 46 años junto al post.

Su hermana, Idoia Montero, también contaría a Cadena 3 que la artista efectivamente no estaba pasando por el mejor momento: “Solo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, dijo.

El estado de salud de la música salió a relucir tan sólo unos días después de que con alegría anunciara su regreso a la vida artística con un quinto disco en solitario y el primero en cuatro años.

¿Dónde estaba Amaia Montero?

Sería la revista española “Lecturas” quien daría con el paradero de Montero, ya que fotografiaron a la artista fuera de la clínica en la que se recluyó para tratar su salud mental.

De acuerdo con el medio, la intérprete de "Rosas" , cobijada de su familia, solicitó ayuda profesional, sin embargo, no se sabía a qué tipo de tratamientos se sometió.

¿Qué llevó a Amaia Montero a pedir ayuda?

La revista ¡Hola! afirmó que los "motivos" para que Amaia decidiera internarse fue por “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”, además de la pérdida de su padre, quien falleció a causa de cáncer a los 58 años de edad, una situación que seguiría sin superar.

Asimismo informó que le recomendaron reposo y tranquilidad absoluta para su bienestar, lo que explicaría su desaparición en redes sociales, sin embargo, la familia ha permanecido hasta el momento hermética.

