Esto hace Tom Cruise cuando va al cine

El actor Tom Cruise es una de las máximas figuras de Hollywood y uno de los que ostentan una gran cantidad de producciones cinematográficas como protagonista. El también productor, tiene 61 años y está más vigente que nunca con su particular belleza y sonrisa, y por supuesto con su talento para la interpretación.

Tom Cruise. Fuente: Instagram @tomcruise

El nacido en Nueva York ha ganado tres veces el premio Globo de Oro, algo que lo posiciona entre las celebridades más destacadas del séptimo arte. Sus películas han sido grandes éxitos y escuchar su nombre en nuevas producciones deja la tranquilidad de saber que cuando se encienda la gran pantalla observaremos un filme de primer nivel.

Leer más: Conoce la exorbitante cifra que cobró Tom Cruise por “Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1”

Qué hace Tom Cruise cuando va al cine

El protagonista de “Misión Imposible” afirma ser un amante de la experiencia de ver películas en las salas de cine. En este marco, Tom Cruise expresó: “Sé que muchos consumen mediante algunas plataformas, pero hay una comunidad, todos venimos de diferentes culturas y formas de vida. Todos nos reunimos en esa sala para experimentar el cine”.

Tom Cruise. Fuente: Instagram @tomcruise

En una entrevista concedida a la revista Heat, Tom Cruise reafirmó este amor por el cine y dijo que su idea es hacer siempre películas para verse en esa gran pantalla. “Es mi pasión hacer películas, entretener y siempre lucharé por los grandes teatros y por ese tipo de experiencia”, remarcó y se animó a dar unos detalles de cómo disfruta ver una película.

Leer más: Así lucía Thalía hace 24 años cuando conoció a Tommy Mottola durante la grabación de esta película

El actor norteamericano dijo que cuando va a ver alguna película lo hace con un sombrero y gafas oscuras para que nadie lo reconozca. Pero además, Tom Cruise confesó que en ese momento rompe su dieta ya que no pueden faltarle las palomitas de maíz y un refresco. “Rompo mi estricta dieta, pero me gusta eso, me siento y sólo veo la pantalla grande”, sentenció.