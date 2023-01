Esto fue lo que motivó a Alan Estrada a hablar de su sexualidad; el actor se sincera

En diciembre pasado, el actor Alan Estrada abrió su corazón y decidió hablar abiertamente de su orientación sexual, convirtiéndose en las redes sociales en tendencia con comentarios buenos y malos; un mes después es el propio influencer el que habla sobre lo que lo motivó a hacer esta revelación.

"No soy una persona a la que le guste compartir su vida privada, pero me parecía importante en ese momento, porque habían pasado varias cosas en mi vida (entre ellas una desilusión amorosa). Yo no crecí con figuras del ambiente artístico que fueran abiertamente gays, pero hoy por hoy me pareció importante decirlo porque hay muchas personas que sufren por su orientación sexual, por el rechazo de su familia, lo cual es muy triste porque al final es solamente una forma de amar y no tiene nada de malo".

El también productor quiso señalar que, a partir de esta experiencia, se pudo dar cuenta de lo importante que es no subestimar el dolor de una pérdida amorosa, porque pasar por algo así puede llevar a la gente a un lugar muy oscuro, donde podría llegar incluso a atentar contra su vida, ya que es necesario vivir todo un proceso para sanar, incluido el duelo, pero también es necesario pensar que las propias acciones pueden afectar o destruir la vida de la otra persona.

Pese a esto, Alan dijo sentirse contento por lo bien que le está yendo a nivel profesional y comentó que él mismo se ha sorprendido con la buena respuesta del público hacia su obra Siete Veces Adiós, que están por cumplir un año en cartelera, su elenco se renueva, en pocos días arrancará gira en el interior de la República y cerraron con éxito la segunda temporada en el Teatro Ramiro Jiménez la noche del viernes, donde estuvieron como padrinos de develación de placa por 177 funciones, Erik Rubín y Andrea Legarreta.



"Es una obra que escribí desde mi corazón roto y lo quería compartir con la gente, no es mi historia pero sí fue inspirada en mis relaciones amorosas y mi dolor, por eso es como mi bebé y soy muy feliz de que la gente haya respondido de esa forma", dijo Estrada.

También señaló que tendrán dos elencos, el de la Ciudad de México el cual es totalmente nuevo con Ana González Bello, Valeria Vera y Nacho Tahhan; pero para la gira estarán al frente Fernanda Castillo, David Chocarro y César Enríquez, pero sólo durante cinco semanas, pero para que la gente pueda verlos ellos darán las funciones del siguiente fin de semana en la CDMX.



Debido al éxito de esta obra, Alan Estrada compartió que se han acercado para obtener los derechos para montarla en otro país, pero por el momento quieren ser prudentes y esperar un poco más para dar este paso, porque quieren que las cosas se hagan bien.

Para Alan es curioso que justo ahora que esta obra está teniendo tanto éxito, esté pasando por otro rompimiento amoroso, porque lo que ver esta historia le resulta nuevamente muy difícil, pero también es sanador.

"Es una obra que pega mucho y sobre todo a mí, yo hice algunas letras y si lo piensan es como si hubiera hecho un cuchillo que después me encajé solo, pero por eso conecta con la gente porque todos pasamos por el desamor y el amor".

