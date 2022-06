El conductor argentino, Fernando del Solar, atrevesaba la sensible pérdida de su padre, el señor Norberto Cacciamani, quien falleció el pasado 12 de junio por causas aún desconocidas.

En su último posteo en instagram, el actor dio el último adiós a su padre con un emotivo mensaje en el que además de agradecer la oportunidad de haber coincidido, también reveló que lo extrañara cada día de su vida.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores”, escribió en el post que iba acompañado de un video de los momentos más especiales entre él y su padre.



Cabe recordar, que del Solar tenía para hoy 30 de junio una conferencia con el título "La felicidad eres tú" en la Universidad Modelo en la ciudad de Mérida.

Lee también: El breve romance de Fernando del Solar antes de su muerte: se había casado en abril



Le sobreviven sus dos hijos que tuvo con Ingrid Coronado

En 2008 inició una relación con la conductora de televisión Ingrid Coronado, con quien se casó en 2012 y tienen dos hijos, Luciano y Paolo. En 2015, se separaron.

Con Ingrid incluso compartió la conducción de los programas 'Sexos en Guerra' y 'Venga la Alegría' ambos de TV Azteca.

Lee también: Fernando del Solar: "La muerte va a venir cuando tenga que venir"



Contrajo nupcias con Anna Ferro

Fernando del Solar y Anna Ferro se casaron en las playas de Cancún luego de casi un año de compromiso y cuatro de novios.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador dio a conocer que se unió en matrimonio con Anna Ferro el pasado 22 de marzo durante una íntima y sencilla ceremonia.

"Con el cielo, el mar, el aire y las aves como testigos, Anna Ferro y yo nos casamos hace unas semanas en Cancún", escribió en ese entonces Fernando del Solar.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

cls