Este fue el momento más doloroso en la vida de la ex de Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana

Marco Antonio Solís es sin dudas uno de los cantantes más exitosos de nuestro país, pero no podemos dudar que sus canciones han traspasado fronteras y hoy se destaca como uno de los compositores más importantes de la música en español.

Actualmente Marco Antonio Solís goza de un presente profesional muy próspero, y también se puede decir que logró formar una hermosa familia junto a su esposa Cristy Solís.

Sin embargo Cristy Solís no fue el primer amor de Marco Antonio Solís, quien hace mucho tiempo estuvo en pareja con la también cantante Beatriz Adriana.

Marco Antonio y Beatriz Adriana estuvieron juntos oficialmente desde 1983 hasta 1987, y juntos fueron padres de Beatriz Solís.

¿Cuál fue el momento más duro en la vida de Beatriz Solis?

En el año 2000 Beatriz Solís vivió uno de los momentos más tristes y duros de su vida: su hijo Leonardo Martínez fue secuestrado por una banda de crimen organizado. El joven tenía tan solo 21 años en aquel entonces.

Todo sucedió cuando el hijo de Beatriz Solís se encontraba de viaje con un amigo. Incluso se pidió un rescate millonario para dar con el paradero del hijo de la cantante.

Lamentablemente Leonardo fue encontrado sin vida días después en Tijuana, Baja California, México. Este hecho sin dudas marcó para siempre a Beatriz, pero también a Marco Antonio Solís, quien si bien no era el padre biológico del joven, el cariño entre ambos era mutuo.

Además se conoció que unos días antes del secuestro, Leonardo había viajado para ver a Marco Antonio Solís en un concierto. Años después Beatriz Adriana contó que los secuestradores pedían por la vida de su hijo 800 mil dólares. Tras no poder juntar esa suma millonaria, obtuvo la ayuda de su ex esposo, Marco Antonio, que no dudó un segundo en brindarle toda su ayuda. Sin embargo, a pesar de intentar llegar a un acuerdo con los secuestradores, nada pudieron hacer para salvar a Leonardo.