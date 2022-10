Este es el nuevo look de Billie Eilish que promete marcar estilo

Billie Eilish ha ganado múltiples premios Grammy y siempre se vuelve noticia gracias a sus icónicos looks.

Recientemente Billie Eilish decidió publicar en Instagram una fotografía donde se la ve luciendo un nuevo look. La cantante presenta el cabello negro y lacio, con raya al medio y con dos mechones sujetados con hebillas en los costados del rostro.

Billie Eilish sujetó el resto de su cabello en la parte de atrás con lo que simula ser un rodete desarmado. El posteo de la cantante mostrando su nuevo look ya cosecha más de 5 millones de me gusta y los likes van aumentando minuto a minuto.

Billie complementó su nuevo look con un conjunto de dos piezas súper holgado en color verde, accesorios dorados como collares, aretes y una medalla Gucci.



Foto: Billie Eilish. Fuente: Instagram @billieelish

¿Qué premio recibió recientemente Billie Eilish?

Billie asistió recientemente a los “Annual EMA Awards Gala”, el pasado 8 de octubre, donde fue galardonada junto a su madre, la actriz y guionista Maggie Baird.



Foto: Billie Eilish. Fuente: Instagram @billieelish

¿Qué premios ha recibido Billie Eilish?

Billie Eilish ha ganado el premio Oscar 2022 a la Mejor canción original por “No time to die”. También ha ganado diversos premios Grammy en categorías como Álbum del año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Pop, Mejor Grabación del año, etc. También podemos nombrar premios MTV, Billboard Music Award, Nickelodeon, American Music Award, etc.

¿Dónde se presentará Billie Eilish próximamente?

En las últimas horas se conoció que Billie Eilish se presentará en el Lollapalooza Argentina 2023. La cantante estadounidense compartirá en el escenario con artistas como Tame Impala, Blink 182, Rosalía, Lil Nas X, entre muchos otros más. La noticia enloqueció a los fanáticos de Billie Eilish e incluso ya se conoció que los seguidores de la cantante de otros países ya están comprando los tickets para poder verla en Sudamérica.