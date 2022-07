Este es el motivo por el que Brendan Fraser abandonó temporalmente la actuación

Brendan Fraser es una de las estrellas de Hollywood que conoce bien lo que es probar las mieles de la fama y, en un segundo, perderlas, pues fue uno de los actores más queridos durante los noventa y principio de los 2000, hasta que se convirtió en el protagonista y víctima de una agresión sexual que le cambió la vida y truncó su carrera por más de una década, ¿Qué fue lo que pasó?

Brendan se enamora de la actuación

El originario de Indiana (EU) se enamoró de la actuación desde muy joven, época en la que asistió a múltiples puestas escenas teatrales, ya que por el trabajo de su padre –periodista oficial de la Oficina Gubernamental de Turismo de la región- viajaban constantemente, por lo que residió en muchos países durante su juventud; Suiza, Países Bajos y Canadá.

Aunque dentro de los planes de Fraser estaba estudiar en la Universidad de Texas, se decidió finalmente por probar suerte en Hollywood, mudándose a Los Ángeles. La primera oportunidad que tuvo en la industria del cine fue en “Dogfight” (1991), en el que aparece como un marinero que se debate una pelea verbal con un trío de jóvenes. Y aunque su aparición es rápida, este sólo era el principio de una carrera que se enriquecería con el paso del tiempo.

En menos de un año, Brendan alcanza los protagónicos

En cuestión de menos de un año, Brendan consiguió su primer papel protagónico en “School Ties” (1992), en la que compartió reparto con otros grandes actores como Matt Damon, Ben Affleck y Chris O'Donnell. En años posteriores, el actor se ganaría los papeles que marcarían su carrera dentro de Hollywood, al dar vida a Chazz Darby en “Air Heads” (1994) y a George en “George of the Jungle” (1997). En esta época también se casó con la actriz y escritora Afton Smtih, con quien tuvo tres hijos: Griffin (2002), Holden (2004) y Leland (2006).



Brendan en “School Ties”. Foto: IMDB



Brendan en "George of the Jungle". Foto: IMDb

El episodio que cambió su vida



Brendan Fraser en el 2003. Foto: AP

Si los años noventa fueron prósperos, el comienzo de siglo llegó con fuerza para Fraser que se convirtió en el actor, por excelencia, de personajes de acción, participando en la saga “The Mummy”. Pero en 2003, Brendan vivió un capítulo que cambiaría su concepción del mundo para siempre. Todo ocurrió durante un almuerzo, organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, como parte de las actividades previas a los Globos de Oro, así lo recordó en una entrevista, concedida a “GQ” en 2018.

Mientras se llevaba a cabo el evento –recordó el actor-, uno de los ejecutivos más influyentes de la asociación, Philip Berk, se acercó a saludarlo, mientras que una multitud de asistentes los rodeaban y el directivo tocó el trasero de Fraser: "Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí", recordó.

Y aunque Beck se ha pasado años negando dicho tocamiento, Brendan recuerda que, en aquel momento, el pánico se apoderó de él y, luego de apartar la mano del ejecutivo, se retiró del almuerzo. "Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar, [...] como si alguien me hubiera tirado pintura permanente por encima", detalló.

A partir de ese momento, el teléfono de Fraser dejó de sonar y las oportunidades para aparecer en la pantalla grande se redujeron, mientras él vivía una crisis existencial, causada por la agresión sexual, la muerte de su madre y su divorcio, pero no fue sino hasta 2016 que se abrió a contar su historia, en una entrevista con “AOL”: “El teléfono deja de sonar en tu carrera y te empiezas a preguntar por qué. Hay muchas razones, ¿pero fue esta una de ellas? Yo creo que sí".

Sin embargo, Brendan ha vuelto al cine paulatinamente y este año protagonizará “The Whale” un drama psicológico, dirigido por Darren Aronofsky, el responsable de grandes filmes como “Requiem for a Dream” (2000) y “Black Swan” (2011).

