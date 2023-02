Este es el mayor temor de la madre de Bruce Willis ante el avance de su enfermedad

La familia de Bruce Willis reveló hace unos días que el actor padece demencia frontotemporal. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa cuyos síntomas más evidentes son la pérdida progresiva de la memoria y los trastornos en el lenguaje. Desde su entorno han detallado que han puesto en marcha una serie de ejercicios con el fin de mantenerlo activo.

Lee también: Bruce Willis: Expertos explican en qué consiste la enfermedad neurodegenerativa que padece el actor

Fue un familiar de Bruce Willis quien explicó que “el objetivo de Bruce es mantenerlo activo. Tiene una agenda ocupada con actividades todos los días. Se aseguran de que tanto su cuerpo como su cerebro estén ejercitados”. Además, sostuvo que todos los integrantes de su familia están “más unidos que nunca”.



“Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)”, explicaron con un comunicado. “Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro“, agregaron el día en que dieron a conocer la noticia.

Lee también: Yalitza Aparicio impone tendencia con estos 3 looks para la primavera

Una de las más movilizadas es la madre de Bruce Willis. Marlene tiene 86 años y al igual que el resto de sus seres queridos se encuentra abocada de lleno a los cuidados del actor. Sin embargo, para ella se está haciendo realmente duro verlo así. El hecho de que su enfermedad no tenga cura es una de las cosas que peor la tiene.



Bruce Willis junto a su madre pic.twitter.com/GNTsjLZjnU — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 22, 2023

Es por ello que uno de los mayores temores de Marlene es que en algún momento Bruce Willis no la reconozca. Incluso, un amigo del actor sostuvo que "ella dice que no está segura de si su hijo aún la reconoce". Además, indicó que "Marlene dice que su comportamiento es muy lento y un poco agresivo. Una conversación normal con él ya no es posible. Pero eso es algo habitual dado su cuadro clínico".