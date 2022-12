Este es el look que elige Norma Palafox para entrenar en el gimnasio

Si tenemos que hablar de futbol, Norma Palafox es sin dudas una de las máximas exponentes de nuestro país en este deporte. Sin embargo ahora la joven no se volvió noticia por un triunfo, sino por un posteo que realizó en sus redes sociales.

Norma Palafox siempre utiliza su cuenta de Instagram para estar en contacto con sus seguidores y fanáticos, y en dicha red social la joven publica fotografías y videos de su día a día y sus entrenamientos.

Recientemente Norma Palafox utilizó la red social Instagram para compartir algunas fotografías de ella luciendo un look ideal para ir al gimnasio y entrenar, y dichas fotografías se volvieron virales en poco tiempo, ya que la joven enamoró a más de uno con su outfit. El conjunto deportivo está compuesto por una camiseta en color blanco y unos shorts deportivos en color negro con detalles en color violeta.

Foto: Norma Palafox. Fuente: Instagram @normapalafox

Para completar el look Norma Palafox optó por unas medias cortas en color blanco y unas zapatillas deportivas también en color blanco, pero con detalles en color negro y naranja fluor.

Sin embargo esta no es la primera vez que Palafox comparte algunos de los looks que usa para entrenar, ya que la joven es el rostro de muchas marcas deportivas y siempre está publicando sus looks. Por ejemplo en otra ocasión decidió usar un outfit deportivo total black que le quedaba bellísimo.

La historia publicada en Instagram por Norma Palafox tiene que ver con que la joven ha vuelto a los entrenamientos del Atlas. El Mundial Qatar 2022 está a punto de terminar, y la mayoría de los equipos de futbol ya piensan en la vuelta de las prácticas, entrenamientos y torneos.



Foto: Norma Palafox. Fuente: Instagram @normapalafox

En la imagen Norma Palafox muestra un cuerpo envidiable. La joven jugadora tiene un abdomen y unas piernas de acero, e incluso se la nota con muchas ganas de salir nuevamente a la cancha.