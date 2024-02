Estas son todas las referencias que Belinda hace de Nodal en "Cactus", su nuevo video

Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y este 31 de enero, tal y como lo venía anunciando, Belinda estrenó "Cactus", su nueva canción y videoclip, presuntamente dedicados a su exnovio, Christian Nodal.

En días anteriores, la cantante había dado unos pequeños adelantos que hicieron que sus fans comenzaran a especular sobre el contenido de la canción, pues en los clips podía verse a un modelo con el mismo tatuaje que el intérprete de Botella tras botella se realizara en 2021, cuando ambos mantenían una relación amorosa.

Los rumores aumentaron cuando se filtró un fragmento de la canción en el que podía oírse a Beli decir: "de qué sirvió tatuarte mis ojos, pa' luego borrarlos con otros", una clara indirecta para al cantante. Pero esta no es la única referencia que, la ahora llamada, Belik hace de su expareja.





Esta imagen es igual al tatuaje que Nodal llevaba en el pecho. Foto: Captura de pantalla





Lee también Belinda revela nuevo adelanto bélico de "Cactus", su regreso a la música

La grabación, que a tan solo unos minutos de su estreno ya rebasa las 5 mil reproducciones en YouTube, inicia con unos carteles como del viejo oeste, muy parecidos a los que Nodal usó para la promoción de su disco "Forajido", además de que ella aparece con el cabello en un tono verde, que también fue distintivo de su ex.

El coro también hablaría de una parte importante de su relación, la primera vez que compartieron escenario dentro del programa "La voz". "Bebo, salud por tu recuerdo. no veo el olvido lejos, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo y salud por to' los besos". Y es que, si recordamos, en aquella ocasión interpretaron juntos "De los besos que te di", tema que Belinda aseguró era su favorito de Christian.





La también actriz hablaría sobre el tema con el que, por primera vez, compartieron escenario. Foto: Captura de pantalla





Por si fuera poco, también hablaría del impresionante anillo de compromiso con el que el mexicano le pidió que fuera esposa y que, en su momento, se aseguró valía millones de dólares. Algo que la española ahora desmiente en la frase: "No todo fue lo que me mostrabas, si superan como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar".

Ya por último, cactus es la planta favorita del cantante, incluso la que más utilizó durante todo su "Forajido Tour", además de que otro de los modelos también lleva "tatuada" la letra "B", mientras que, en su momento, Nodal se dibujó la palabra Beli al costado del rostro.





Lee también Belinda es criticada en redes por fuertes indirectas a Nodal en su nuevo sencillo