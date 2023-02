Estas son todas las cirugías estéticas a las que se ha sometido Jennifer Aniston

Jennifer Aniston recibió sus 54 años el pasado 11 de febrero y muchos no dejan de admirarla por su belleza y por cómo luce a su edad. La actriz ya trabaja en un proyecto de comedia dirigido por Max Barbakov, donde actuará junto a Julia Roberts. Es por eso que en los próximos meses ambas estarán en el ojo de la prensa.

Acerca de su aspecto y las facciones del rostro, lo cierto es que Jennifer se ha sometido a tratamientos y cirugías. La primera fue en 2007 cuando se efectuó la rinoplastia. “Me arreglaron un tabique desviado, lo mejor que he hecho. Dormí como un bebé por primera vez en años. En cuanto a todos los demás rumores, sigue siendo mío todo”, mencionó en una oportunidad a la prensa.

Pero el procedimiento no terminó allí. En 2018, la histriónica volvió al quirófano para una segunda intervención, que le permitió “corregir el tabique desviado que se hizo incorrectamente hace más de 12 años”, según también mencionó en conversación con los medios.



Respecto de la operación de implantes mamarios, la protagonista de “Friends” aseguró que nunca se la efectuó. En 2006, durante una entrevista con la prensa mencionó: “¡Nada de cirugía de pecho!”. Cuando muchos comenzaron a afirmar que sí había aumentado su volumen en esa parte del cuerpo, la artista nacida en Los Ángeles expresó que no le hacía falta: “Realmente estoy muy feliz con lo que Dios me dio”.



Pero según la revista Grazia, en 2009, fuentes cercanas a la expareja de Brad Pitt revelaron que había hecho un tratamiento de inyecciones de Macrolane (un gel para moldear zonas del cuerpo). Respecto del uso de botox, Jennifer dejó clara su postura: “Existe esa presión en Hollywood para no tener edad. Creo que de lo que he sido testigo es de ver a mujeres tratando de mantenerse eternas con lo que se están haciendo a sí mismas. Estoy agradecida de aprender de sus errores porque no me estoy inyectando m!erd4 en la cara”.



Lo que sí ha revelado la propia ganadora de un Globo de Oro ha sido la rutina de skin care que aplica de la mano de su persona de confianza en estos temas: Shani Darden. Cremas, desmaquillantes, ácidos, tónicos, sérums y vitaminas, son algunos de los elementos que Aniston utiliza para lucir un rostro radiante.