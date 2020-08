A estas latinas les gustan jóvenes

El showbiz ha estado literalmente “zumbando” las últimas semanas con la noticia del romance entre Belinda y el cantante Christian Nodal, ambos jueces en el programa La voz, de Azteca. Y mientras unos discuten si el romance es real o es pura publicidad para el programa, lo cierto es que el hecho de que el romance sea real o no, no es la única polémica que ha generado, también ha sido muy comentado el hecho de que la cantante es 10 años mayor que su actual novio.

Pero Belinda no es la única latina que se ha atrevido a salir con hombres mucho más jóvenes —la cantante pop tiene 31 años y Christian, 21—, incluso hay algunas de ellas, como Jennifer Lopez, que han salido, o incluso tenido largas relaciones, con galanes más jóvenes que ellas más de una vez. Aquí, algunas latinas de fuego que, al igual que Beli, se han dejado conquistar por el vigor juvenil.

1) Shakira y Gerard Piqué

Shakira, de 43 años, empezó a cantar que “le gustaba esa barbita y esa boca tan redondita” en 2010, cuando ella y el entonces integrante de la selección española, campeona del mundo en futbol soccer en ese momento, el catalán Gerard Piqué, de 33 años, comenzaron a salir, después de conocerse en la filmación del video de la famosa canción “Waka, waka”, de la colombiana.

Hoy, casi 10 años después, la pareja, que casualmente cumple años el mismo día, el 2 de febrero —con 10 años de diferencia— comparte dos hijos: Milan, de seis años, y Sasha, de cuatro, y parecen seguir felizmente juntos.

En una entrevista que dio la cantante a la revista Elle, versión Estados Unidos, en 2013, incluso atribuye la recuperación de su fe en Dios al haber conocido a Gerard. “Yo había perdido mi fe y casi me había convertido en agnóstica. Por algunos años no había sentido el amor como yo suponía se debería sentir y empecé a pensar que quizá no había un Dios, pero conocí a Gerard y salió el sol”, dijo.

2) Jennifer Lopez y Álex Rodríguez

JLo, aunque parezca increíble, cumplió 51 años el pasado 24 de julio, mientras que su novio, Álex Rodríguez, exestrella de beisbol, filántropo y hombre de negocios, cumplió 45 apenas unos días después. Jennifer y Álex se conocieron en 2005 en un partido de béisbol al que acudió Jen acompañando a su entonces esposo, Marc Anthony, quien lanzaría el primer pitch.

Años después, en 2016, Jennifer estaba comiendo en un restaurante cuando lo vio pasar, y salió del restaurante a saludarlo. Reconectaron y quedaron de salir. “Yo no sabía si se trataba formalmente de una cita, estaba muy incierto sobre su situación, pero, fuera como fuera, habría sido un tonto de no salir con la mujer más inteligente y grandiosa que conozco. Era un ganar-ganar”, dijo él a la revista Vanity Fair. Después ella comentó que había sido muy enternecedor verlo tan nervioso en aquella primera cita. La pareja tenía pensado contraer matrimonio este año, pero la pandemia se los ha impedido hasta ahora.

3) Sofía Vergara y Joe Manganiello

En la historia de Sofía y Joe, ella no sólo es la mayor —la actriz de origen colombiano tiene 48 años, mientras que su esposo tiene 44—, sino también fue quien tomó la iniciativa. Se conocieron en 2014, en la famosa Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según Joe recordó en una entrevista de radio con Jess Cagle, el afamado periodista de espectáculos y antiguo editor en jefe de la revista People. Jess había invitado a Joe a la cena y Sofía se acercó a saludarlos. “Tenía puesto un vestido que le sentaba increíblemente bien y yo no podía quitarle los ojos de encima”, rememoró Joe.

Cuando la cena estaba en pleno apogeo, la coestrella de Sofía en Modern family, Jesse Tyler Ferguson, se acercó a decirle a Joe que Sofía quería saludarlo. En ese momento, ella estaba comprometida con Nick Loeb, pero la relación terminó tres semanas después. Ferguson le dio el número de Sofía a Joe, y el resto es historia. La pareja se casó en una discreta ceremonia un año después, en 2015, y recientemente celebraron su sexto aniversario de conocerse.

4) Eva Mendes y Ryan Gosling

Ryan Gosling, de 39 años, es pareja de Eva Mendes, de 46, hace más de ocho años y comparten dos hijas: Esmeralda, de cinco años, y Amada, de cuatro. A pesar de que son sumamente discretos, algunos detalles de su relación han sido revelados, y aunque, según la historia oficial, se conocieron y empezaron a salir cuando coincidieron en la película The place beyond the pines, en 2011, en una entrevista con Oprah, Eva reveló que ya se conocían antes de coincidir en el filme.

Lo que sí es verdad es que ambos parecen estar muy enamorados, pues ella ha confesado que no había pensado en tener hijos hasta que conoció a Ryan y que se había decidido a tenerlos sólo por tenerlos con él; mientras que él, por su parte, en una entrevista con la revista People, dijo: “Nunca pensé que la vida pudiera ser tan divertida y maravillosa. Vivo con ángeles”. #Awwwwwwww

5) Elsa Pataky y Chris Hemsworth

El romance de la actriz española de 44 años, y su esposo, el actor australiano de 37, y hoy padres de tres hijos, fue verdaderamente relámpago. A fines de 2010, el agente William Ward los presentó y ¡tres meses después, ya estaban casados!

“No fue un momento específico, desde que nos conocimos, tuvo sentido. Ella es divertida, extrovertida, tiene sentido del humor y una pasión por la vida que me gusta”, dijo Chris a la revista Elle.

A los tres meses de salir, estaban juntos de vacaciones de fin de año, en Indonesia, con sus respectivas familias, y, sin nada planeado, decidieron casarse ahí mismo, ya que estaban todos juntos. De eso hace ya nueve años.

Por su parte, Elsa ha dicho que el hecho de que se conocieran en el momento y las edades en los que se conocieron ha sido un gran punto a su favor. “Yo estaba lista para ser sólo una mamá, tenía mucho tiempo trabajando y Chris apenas empezaba (esto fue antes de Thor), yo ya tenía mucha confianza en mí misma”, dijo a la revista Stellar, del Daily Telegraph.

