Estar acompañado por su familia es clave para Johnny Orlando

Johnny Orlando tenía ocho años cuando empezó a subir videos a YouTube en los que cantaba covers con su hermana; a sus 19 suma más de 4 millones de seguidores en esa red social y otros 6 millones en Instagram.

Para el músico ha sido importante en este camino contar con el apoyo de su familia, pues explica que si bien inició muy joven, han sabido cuidarlo.

“Tuve una infancia, pero como desde el sexto grado (cuando tenía 11 años) hasta ahora, definitivamente he tenido una experiencia diferente a la mayoría de la gente”, reflexiona.

“Mis padres definitivamente me mantienen conectado a tierra, mi familia no me deja perder el piso, siempre me han apoyado y ellos también saben sobre la industria de la música: mi madre se encarga de las finanzas y mi papá ve los contratos porque es abogado. Ellos me apoyan mucho, van a todos lados conmigo”, dice el cantante en entrevista.

Buscando ampliar sus fronteras, el canadiense llegó esta semana por primera vez a la Ciudad de México donde ofrecerá un concierto mañana en el Lunario del Auditorio Nacional. El show coincide con la promoción de su sencillo “Blur” y de su próximo álbum All the things that could go wrong, que lanzará en agosto.

El intérprete considera que antes hacía música de niños, acorde a su edad, y ahora ha madurado en otro tipo de letras relacionadas con la ansiedad o las relaciones de pareja, entre otras.

Seguidor de artistas como Justin Bieber, Shawn Mendes y The Weeknd (también canadienses), explica que, aunque lo han comparado, está construyendo su propia historia.

“La gente dice: ‘oh, el nuevo Justin Bieber’ pero, si escuchan mi música, es muy diferente a la de Justin. Soy un pequeño chico blanco con el pelo despeinado así que lo entiendo (las comparaciones) pero siempre he sido yo mismo”, asegura.

“He tomado inspiración pero nunca he tratado de tomar el trabajo de alguien más; no tendría sentido porque es algo que ya se hizo y la gente busca algo nuevo. Los más grandes artistas son los que crearon algo nuevo”.