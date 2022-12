Estado de salud de Eduin Caz y los problemas de Facundo en Qatar, entre lo más leído de la semana

El fin de semana pasado Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme preocupó a sus seguidores, después que

posteara una video donde les muestra una bola que salió en su cuello y la cual le provocaba dolor.

El cantante se encontraba en Las Vegas, Nevada, porque había se había presentado una noche

antes en un concierto de El Yanqui, pero fue a la mañana siguiente que se presentó el problema.

A través de su cuneta de Instagram, el intérprete de “Ya supérame” mostró cómo de un lado del

cuello se le veía una bola que aseguró, “no es papada” y que al tocarla sentía molestia. “¿Qué

pedo?”, cuestionó el vocalista mientras se muestra intrigado por cómo luce su cuello.



Facundo lo volvió a hacer

El conductor y comediante Facundo se encuentra en Qatar como parte del equipo de Televisa,

parte de su labor es mostrar el color de la sede mundialista con un poco de humor, pero esta vez

su ocurrencia para una cápsula le costó ser detenido por la policía.

Su idea fue disfrazarse de limpiaparabrisas y desempeñar este trabajo en las calles de Doha. Como

era de esperarse, la broma no salió como esperaba y aunque al principio no tuvo mayor problema,

incluso recibió sonrisas y propinas generosas, minutos más tarde se encontró con un conductor

que no lo recibió muy bien y explotó contra Facundo luego de que limpiara su coche sin su

consentimiento.

El hombre se molestó tanto que llamó a la policía y, casi de inmediato, aparecieron en el lugar

para llevarse detenido al mexicano. En el video que fue transmitido por la señal de Televisa, se

puede observar a Facundo sentado al lado de una patrulla, incluso se le oye decir: “¡Creo que ya

valió Bertha!”, pero no se sabe si pasó unas horas en la cárcel o si todo quedó en una anécdota.



Guillermo del Toro en polémica

Después de que el director mexicano manifestara su deseo de apoyar a la Academia de Cine

Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), para que la edición 2023 de los Premios

Ariel se llevé a cabo, ya que fue suspendida por falta de presupuesto; también respondió a todos

aquellos que se han quejado de una presunta monopolización en el cine mexicano.

“Para todos los que ´Botean´ sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de los Chaparro y los

Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lila

Avilés, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla”.

La postura del cineasta mexicano ha sido aplaudida por unos y criticada por otros, pero Eugenio

Derbez salió a su defensa, señalando que dicho mensaje fue sacado de contexto o mal entendido.

“Somos muy buenos amigos, nos saludamos, nos queremos mucho y lo que dijo claramente

Guillermo cuando lo estaban atacando, como suelen atacar a cualquiera que está en contra del

gobierno, dijo 'ya chole con estar atacando a Derbez y Chaparro y con esa retórica vacía, ese

discurso que no te lleva a ningún lado, el cine mexicano es más que Derbez y Chaparro, es también

Tatiana Hueso y mencionó a varias cineastas a quienes les está yendo muy bien actualmente",

explicó Derbez.



Muere Alonso Echánove

El mundo de la actuación está de luto por la partida de Alonso Echánove, la cual sucedió el 30 de

noviembre, cuando el tenía 68 años.

De acuerdo a Cultura de Guanajuato, el actor tenía 23 años dirigiendo el grupo de actuación de la

Universidad de Guanajuato. Con 50 años de carrera tenía 96 películas filmadas, 24 telenovelas y

más de 100 puestas en escenas actuadas. Echánove ganó dos premios Ariel y un premio como

mejor actor hispanoamericano del momento.

Fue considerado, en la década de los 80 y 90, como uno de los mejores de México gracias a filmes

como "Lolo y Modelo antiguo", trabajo último que le valió el Ariel de la Academia Mexicana de

Artes y Ciencias Cinematográficas.

Sufrió cinco infartos cerebrales debido a su adicción a la droga, pero en 1998 sufrió uno más que

lo dejó con secuelas permanentes en el habla y caminar.



Cazzu se lleva rechlifa

La rapera Cazzu estuvo en México con motivo de su participación en el Flow Fest, el problema fue

que durante su actuación le recordó al público la derrota de la Selección Mexicana ante la

escuadra argentina y esto no gustó.

"Ah que perdieron hoy ¿verdad?, por eso están cansados" expresó Cazzu después de cantar tres

canciones de su repertorio, lo que hizo que de inmediato sonaran los silbidos en desaprobación.

Cazzu insistió e incluso puso a competir al público para ver quién cantaba más, pero ante la poca

respuesta dijo "¿quieren revancha?, no no tengo tiempo de hacer revancha".

Días después durante su presentación en Puebla, donde fue bien recibida, la también compositora

hizo un comentario a modo de disculpa.

“Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal

de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual”, dijo en medio del

escenario.

