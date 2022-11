Esta es la razón por la que Leonardo DiCaprio nunca ha participado de una saga de películas

Un Óscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y un SAG, entre otros premios, son algunos de los reconocimientos que tiene en su haber Leonardo DiCaprio a sus 48 años. De esta manera se ha posicionado como uno de los favoritos por los directores de Hollywood, pero también como uno de los productores más comprometidos con el afán de lanzar nuevos productos cinematográficos de calidad.

Leer más: Leonardo DiCaprio logró un millonario acuerdo tras grabar Titanic ¿Kate Winslet corrió la misma suerte?

Fue en una entrevista con “Variety”, donde el protagonista de “Diamante de sangre” explicó por qué no le llama la atención participar de títulos inscritos en sagas. Lo que reveló el actor es que prefiere realizar siempre obras que tengan un principio y un fin, es decir, películas individuales. Pero no descarta la posibilidad de participar en alguna a futuro.

Leer más: Aseguran que Leonardo Di Caprio y Gigi Hadid mantienen su relación en las sombras por este motivo

"No quiere decir que no vaya a hacer una película que tenga secuelas", fue parte de su declaración. De hecho mencionó a “El Padrino” como un ejemplo de su interés y conformidad, ya que ha sido un título que ha tenido secuelas exitosas. "Lees el guión, tiene un principio y un final. Es difícil imaginar que vaya a ser resucitada. Simplemente no ha sucedido", ha expresado acerca de sus experiencias actorales cinematográficas.

Pese a su pensamiento con respecto a las sagas, sí ha participado en una sola, pero fue una tercera parte: “Critters 3: Los engendros”. La película dirigida por Kristine Peterson se estrenó en 1991 y el actor estadounidense tenía solo 17 años cuando interpretó a Josh. Pero por el momento no está en sus planes otra participación de este tipo.

Por el contrario, continúa concentrado en el estreno de la película “Killers of the Flower Moon”, que realizó junto a Martin Scorsese y se podrá disfrutar recién en 2023. Los artistas que también están involucrados en este proyecto son: Lily Gladstone, Robert De Niro, Brendan Fraser y Jesse Plemons. La historia está basada en el libro de David Grann, que aborda la serie de asesinatos que ocurrieron en Oklahoma durante la década de 1920.