Esta es la razón por la que Ben Affleck se enojó con Netflix

El presente de Ben Affleck es de mucho trabajo y de amor junto a Jennifer Lopez. El artista estadounidense ha lanzado junto a su colega Matt Damon (“Misión rescate”) un estudio de producción denominado “Artists Equity”. La faceta de director para cada uno de los actores no para de crecer y planean seguir sumando proyectos.



Dentro de esta etapa de productor y director, Ben Affleck no se ha guardado nada respecto de “la competencia” y de las producciones de los gigantes de streaming. Uno de ellos es Netflix y el esposo de JLo ha sido claro sobre lo que piensa acerca de esta plataforma. Durante la cumbre de DealBook, el ganador de un Óscar por “Argo” habló acerca del modo de trabajar de la firma del logo de la “N” roja.

Lo que mencionó el artista de 50 años es que es necesario siempre enfatizar la calidad frente a la cantidad. En este sentido, señaló que es "imposible" producir mucho contenido con un "proceso de cadena de montaje" como el que tiene incorporada la plataforma de Netflix. A lo que se refirió el artista es a la producción constante de cientos de películas y series al año.

En dichas declaraciones, Ben mencionó: "Si le preguntas a Reed Hastings estoy seguro de que hay algún riesgo en eso y de que tienen una gran estrategia, pero yo me pregunto cómo se van a hacer 50 películas de éxito. Simplemente, no se puede hacer". La persona de quien habló en ese entonces el ex esposo de Jennifer Garner es el co-CEO de Netflix.

"Scott Stuber es un tipo realmente talentoso e inteligente que me gusta mucho, pero es un trabajo imposible", expresó también Affleck, pero esta vez haciendo referencia al jefe de cine de la plataforma. Quizás la opinión de quien interpretó a Batman viene de su mala experiencia con la película “Triple frontera” (2019), que fue producida por la plataforma de streaming y no tuvo el éxito esperado.