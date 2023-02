Esta es la poderosa razón por la que María León destruyó el auto de su exmaestro de baile 

María León es una mujer agradecida. La cantante no olvida quienes fueron los que la apoyaron durante su carrera, como su familia, amigos y maestros; y aunque estaría dispuesta a hacer muchas locuras por devolverles el apoyo, lo puso en duda cuando de pronto se encontró rompiendo con un martillo los vidrios del coche de Edgar, uno de sus exmaestros de baile.

esto sicedió durante la grabación del nuevo programa de Discovery Channel: “Te debo una: Celebridades y autos”, donde la misión es ayudar a un famoso a transformar el auto de alguien a quien quieran agradecerle algo, por eso León eligió a Edgar, a quien no veía hace años.

“Llegamos al punto en la desarmada del coche y veo que se están arrancando los pedazos del coche como si no hubiera mañana, veo que estamos rompiendo los vidrios con martillos y digo 'Dios mío, tengo que confiar, pero si no sale bien Edgar me va a matar', fue complicado el proceso sobre todo de soltar”, cuenta María León en entrevista.

Edgar fue el primer maestro de baile que la también compositora tuvo en su natal Guadalajara y la primera persona en la industria que admiró por su trabajo en el musical "La bella y la bestia"; sin embargo desde hace un tiempo ha enfrentado una mala racha económica.

“Regresó a Guadalajara, tuvo un problema en familia; se separó, se quedó sin trabajo, su inversión en una empresa no funcionó, entonces de pronto yo estoy en un lugar privilegiado, en una carrera preciosa en la que puedo regresar y recordarle lo importante que es para muchos de los que fuimos sus alumnos a quienes nos tocó el corazón y nos cambió la vida”, explica la cantante.

De la mano de Maca Carriedo y Pepe Maqueo la bailarina y otros artistas como Eduardo Capetillo, Sandra Echeverria y Matisse ayudarán a una persona especial a remodelar su auto para que puedan seguir usándolo.

“Edgar me montó mi primera coreografía con Playa Limbo, cuando todavía ni siquiera estábamos firmados con una empresa y me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar: 'esta carrera no va a ser fácil, pero mientras no te detengas vas a lograr lo que tú quieras, el chiste siempre es trabajar, ser honorable con tu con tu vida y la danza va a ser algo que siempre te va a acompañar', siento que esas palabras las olvidó y se las quise recordar ”, finalizó.

