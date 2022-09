Esta es la millonaria cifra que Amber Heard le debe a sus abogados

Durante los últimos meses todos fuimos testigos del extenso juicio que enfrentó a los actores Johnny Depp y Amber Heard. El actor denunció a su ex pareja por difamaciones y el protagonista de “Piratas del Caribe” resultó victorioso.

Al finalizar el juicio, el juez decidió que Amber Heard debía pagarle a Johnny Depp 10 millones de dólares. En la resolución se precisa que 10 de esos millones son en concepto de daños compensatorios y los 5 restantes por daños punitivos, los cuales la jueza redujo a $350 mil dólares, de acuerdo con el tope legal del estado de Virginia.

Leer más: Amber Heard le habría pedido dinero prestado a sus amigos para poder pagarle a Johnny Depp

¿Cuánto dinero le debe Amber Heard a sus abogados?

En más de una oportunidad Amber Heard ha asegurado que no cuenta con el dinero necesario para pagarle a Depp, y tampoco puede pagarle a los 15 millones de dólares que les debe a sus abogados.

Leer más: Amber Heard recibe millonaria propuesta para protagonizar una película para adultos

Ahora Amber Heard se ha visto envuelta en una deuda millonaria con sus ex representares legales y varias compañías de seguro (Tarvelers Commercial Insurance Company y New York Marine General Insurance Company) que intervinieron en el juicio que tuvo contra Johnny Depp y que ahora se niegan a solventar los gastos de la actriz. Además Heard contrató a los abogados David L. Axelrod y Jay Ward Brown, pero también contrató al equipo de Kirk Pasich para intimar a que cubran todas las facturas de sus gastos legales por un monto final de 15 millones de dólares.

¿Cuál era la póliza que cubrían las compañías que contrató Heard?

Las dos empresas que contrató Amber Heard aseguran que la póliza cubrían la difamación hasta un monto muy menor al que resultó: una, por no menos de 500 mil dólares, mientras que la otra, por 1 millón.

¿Cuándo se estrenará la película sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard?

Recientemente la plataforma de streaming HBO Max lanzó dos series documentales tituladas “Johnny vs Amber” y “Johnny vs Amber: juicio en EEUU”. Sin embargo, el próximo 30 de septiembre se estrenará en la plataforma de Tubi una película para televisión llamada “Hot Take: The Depp/Heard Trial”. La cinta seguirá la tumultuosa relación, dentro y fuera del juicio, de Depp y su ex esposa Heard.