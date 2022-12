Esta es la imperdible parodia navideña de terror con el Grinch como protagonista

Los estrenos con temática Navideña están a la orden del día y una película pretende volver a poner en primer plano a “El Grinch” de los años 2000. Si bien las la mayoría de las comedias o cintas para ver en familia sobre la Navidad abordan el amor, la alegría, la unión y la paz, esta vez será todo lo contrario.

“The Mean One” será, quizás, la película más bizarra y distinta que llegue a estrenarse en semanas previas a la Navidad. La cinta se estrenará el 9 de diciembre y es una parodia de terror de “El Grinch”. La producción fue dirigida por Steven LaMorte y transforma al personaje que odia la fecha festiva en un asesino slasher.

Leer más: Esta es una de las películas más vistas que están a punto de quitar de Netflix

En la cinta próxima a estrenar, David Howard Thornton será quien encarne al asesino protagonista que no solamente querrá opacar la Navidad, sino que deseará terminar con la vida de los vecinos de Newville. "En un tranquilo pueblo de montaña, Cindy hace que asesinen a sus padres y le robe la Navidad una figura verde sedienta de sangre con un traje rojo de Papá Noel: The Mean One”, reza parte de la sinopsis.



"The Mean One" abordará la trama de un asesino serial. Fuente: Instagram @itakegoodfotos

Leer más: Lista negra: estas son las dos series que Netflix canceló tras solo una temporada

“Pero cuando la voraz criatura que odia la Navidad comienza a aterrorizar a la ciudad y amenaza con arruinar las vacaciones, encuentra un nuevo propósito: atrapar y matar al monstruo", finaliza la descripción oficial de la película. En cuanto al elenco, algunos de los actores que lo componen son: John Bigham, Krystle Martin, Rachel Winfree, Chase Mullins, Amy Schumacher,, Jessie Holder Tourtellotte, Stephanie Bates, Allyson Sereboff, Steven Busby, Flip Kobler, Whit Spurgeon, Robert DiTillio y Ernie Charles.

En conclusión, para los amantes de películas navideñas y el género del terror, “The Mean One” será la oportunidad de ver a “El Grinch” como nunca antes, con un instinto asesino y una personalidad psicópata que perturbará seguramente a muchos espectadores. La cinta espera por ser vista pero sin nombrar al característico personaje verde, ya que los derechos pertenecen a su autor, el escritor Theodor Seuss Geisel, desde 1957.