Esta es la canción de Marco Antonio Solís que nunca deberías dedicarle a tu ex

Marco Antonio Solís es uno de los artistas que ha cautivado el corazón de millones de fans a lo largo y ancho de todo el continente hispanohablante. Gran parte, seguramente, se deba a su poderosísima voz, su calidad como intérprete y sus letras que, en muchas ocasiones, hablan de emociones o estados de una persona enamorada.

Y si bien el artista que fue premiado como “Persona del Año” en la última edición de los Latin Grammy, tiene canciones hermosas para dedicar a las personas que amamos, también es cierto que posee en su haber piezas musicales que son ideales para lo contrario, para llorar una ruptura o para expresar el malestar ocasionado por un tercero en una relación.

Una de las canciones de Marco Antonio se llama “Pero te vas a arrepentir” y fue lanzada en 1992, como sencillo de su álbum “Volveré a conquistarte”. Esta es una de las piezas musicales del michoacano que no debes dedicarle a tu ex pareja, si no quieres que acabe destrozada por los versos sin filtro.

Ya de por sí el nombre de la canción dice mucho de lo que contiene. “Pero te vas a arrepentir” puede sonar muy “despechada” o dolida, pero es más bien un descargo del dolor que se puede sentir cuando alguien nos rompe el corazón y nos termina sin más razones. O peor aún, por motivos que son muy hirientes, como por ejemplo la existencia de otro amor.

Si todavía sientes algún aprecio por lo que viviste con una ex pareja, pues entonces este no es el tema para dedicar, ya que por el contrario acabarás dándole muchos golpes al orgullo. Y si no quieres que regrese, pues entonces tampoco la dediques, ya que probablemente después de escucharla y prestarle atención a la letra, quiera regresar contigo o comience a dudar de la decisión que tomó en alejarse o terminar una relación.