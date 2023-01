Esposo de Gloria Trevi protagoniza pleito con Ana María Alvarado en Twitter

Hace unos días la revista "Rolling Stone" aseguró que Gloria Trevi podría enfrentar problemas legales, ahora en Estados Unidos, luego de que salieran a la luz dos presuntas demandas relacionadas con los cargos de corrupción de menores que la artista enfrentó hace más de 20 años y de los que fue absuelta en 2004.

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre estos nuevos señalamientos, la noticia ha causado gran polémica, incluso roces entre Armando Gómez, esposo de la intérprete, con algunos medios y periodistas que retomaron dicha información, entre ellos la conductora de espectáculos Ana María Alvarado.

Todo sucedió luego de que Alvarado publicara un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para tratar de explicar lo que sucedía legalmente con Gloria, situación que, al parecer, Gómez no vio con buenos ojos ya que no sólo salió en defensa de su esposa, también arremetió en contra de la comunicadora por "malinformar" a la gente: "¿Por qué dices dos jovenes? Cualquier persona con dos dedos de frente si saca cuentas no diría jovenes!! Espérate a que pongan el nombre de ella y después de eso también en nombre de las acusadoras", escribió.

Deberías de dejar de mal informar a la gente. X q dices 2 jovenes? Cualquier Persona con 2 dedos de frente si saca cuentas no diría jovenes!! Espérate a q pongan el nombre de ella y después de eso también en nombre de las acusadoras. La versión donde atacan a gloria la han https://t.co/IMyYZVXCML — Armando Gomez (@AGM0128) January 8, 2023

Lee también: Retiran otra de las canciones de Bellakath de Spotify y le cierran su cuenta de TikTok

Ante estas palabras, Ana María no se quedó callada y aseguró que jamás hizo nada para perjudicar a la cantante, sólo retomó la información de la famosa revista: "Para que te quede claro Armando yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario El País y en la Revista Rolling Stone. Es mi trabajo”, respondió.

El pleito entre ambos no se terminó ahí, pues Armando retomó el mensaje de la periodista y señaló que su trabajo también consiste en investigar a fondo y no publicar "un chisme de espectáculos", además aseguró que con estos actos está dañando a su familia.



El abogado señaló que lo que ha salido publicado sobre su esposa tiene lastimada a su familia Foto: Twitter

Por si fuera poco, el abogado afirmó que la conductora de "Sale el Sol" tomó está actitud porque en diferentes ocasiones la cantautora le ha negado una entrevista y hasta dejó entrever que podría saber de dónde vienen estas nuevas acusaciones: "Explotado hasta el cansancio le ponen, le quitan le restan, se contradicen, no creo que no sepas donde trabajan. En fin tu como “reportera“ No das una estas enojada porque se te han negado entrevistas, pues sigue así que pena y que lastima ver tu verdadera cara de odio", finalizó.



Gómez dejó entrever que la periodista podría conocer el trasfondo de las acusaciones en contra de la cantante Foto: Twitter

Cabe destacar que hasta el momento Ana María no se ha pronunciado al respecto. Quien sí habló de lo que se publicó en su contra fue la propia Gloria, y a través de un comunicado oficial negó que lo publicado por Rolling Stone sea cierto y recordó el pleito legal que desde hace tiempo sostiene contra Pati Chapoy por presunta difamación.

Lee también: Maya Nazor responde si es verdad que le pide 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan

mld

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más