¿Espíritu anti navideño? Recomendamos estas series y películas

Estamos en las últimas semanas de 2020, un año que resultó tan complicado por la pandemia del Covid-19 que muchos quisieran que ya terminara y gritarle: "¡Y no vuelvas!".

El ambiente decembrino se ha visto opacado por el confinamiento, pero eso no ha impedido que algunas personas estén decorando sus hogares para recibir la Nochebuena y el Año Nuevo. Sin embargo, si eres de los que ni arbolito pones y ya alucinas las decoraciones de temporada, qué tal un par de contenidos que nada tienen que ver con la Navidad.

A pesar de la pandemia, o gracias a ella; para quienes siguen en casa tomando clases en línea o trabajando desde el hogar, o para quienes tienen que salir y regresan a casa con ganas de desconectarse por un rato del mundo, aquí les dejamos diferentes contenidos par disfrutar de algo diferente cada día: desde historias clásicas de Disney hasta otras en las que las adicciones son las protagonista.

Película: "El joven Kieslowski", a las 22:00 horas por TNT.

De qué trata: La cinta de TNT Original y del sello cinematográfico Particular Crowd sigue la historia de un joven universitario que tras perder su virginidad con una desconocida se entera de que será padre de gemelos.

Serie: "Supernatural".

De qué trata: A la media noche, los hermanos Winchester le dirán adiós a la pantalla y a los seres malignos que han cazado a lo largo de los años. La transmisión del final de temporada será por Warner Channel.



