Es el momento de apostarle al alma: Mercedes Amaya

Con fandangos, solos de guitarra y mucho flamenco, Mercedes Amaya entregará el alma este fin de semana.

La bailarina se presentará este viernes y sábado a las 21:30 horas en el Foro Totalplay de Antara Polanco con su espectáculo “Con el alma”.

Para Amaya este montaje llega en un momento de su vida en el que el retiro profesional se vislumbra más cercano; considera que es cosa de dos o tres años antes de cerrar este capítulo.

“Me queda poco tiempo de carrera, pero creo que a todos los bailarines llega un punto en el que te tienes que pensar en retirar. Me toca disfrutar lo que vaya a hacer en este poco tiempo que me quede”, comparte en entrevista.

Es por estas reflexiones que el título del montaje cobra mayor significado.

“Creo que llegas a una edad en tu vida, en tu carrera, en que las cosas las tienes que hacer con el alma, las tienes que hacer de verdad. En estos momentos de mi carrera si no hay alma no hay nada porque tal vez las facultades no sean la mismas que cuando tenía 20 años pero la sabiduría, la experiencia y el alma se van enriqueciendo”, comenta.

“Es el momento de apostarle al alma, de hacer las cosas, más que con la técnica o cualquier otra cosa, hacerlas de corazón y desde dentro”, dice.

La sobrina de Carmen Amaya detalla que el montaje tendrá de fondo la música del nuevo disco de su hijo "El Tati" ya que quiso sacarle provecho desde su disciplina.

Explicó que con esa música han hecho y rescatado coreografías. "Ha sido el ayer, el hoy, lo nuevo; me ha movido muchas emociones”, agregó.

Además de su hijo, Mercedes estará acompañada en el escenario por Mario Díaz y Cachito (al cante) Santiago Aguilar y Carrizo en la guitarra; en el baile estarán Mariana Yazbek y Paulina Flores, entre otros.

Flamenco en México. La artista está feliz de que en México haya gran cantidad de bailarines. Explica que la afición por este arte y por el flamenco es muy grande. Aseguró que México tiene un futuro maravilloso dentro del flamenco y que siempre va a haber público para el flamenco porque a la gente le gusta, lo respeta y lo disfruta.

En la misma línea del espectáculo Mercedes tiene un mensaje para su público: “Creo que todas las personas en lo que hagan deberían hacerlo com el alma, saldrían las cosas mucho mejor cuando son de verdad, cuando tienen un interés desde dentro y que le apuestan todo.

nrv