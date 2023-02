Erika Buenfil reveló como se comportó Jorge Salinas en el set de grabación tras el escándalo con su esposa

Jorge Salinas ha quedado en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara la supuesta infidelidad. Según fuertes rumores el histrión habría engañado a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga. Las fotos invadieron los medios y la doctora Anna Paula Castillo, no tuvo más que dar su versión. Si bien negó el engaño reconoció que lo del beso fue cierto.

Jorge Salinas también sostuvo que nada pasó con la nutrióloga. Incluso llegó a garantizar que él es "una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático esté en boca de todos". Asimismo, negó tener o haber tenido una relación extra matrimonial.

Erika Buenfil es su colega. Ellos comparten elenco en "Perdona nuestros pecados" y por esa razón la actriz se vio en la obligación de dar su opinión en el medio de esta denuncia. En ese sentido, recordó que le tocó ver a su compañero de novela al día siguiente en que se viralizaron las fotos. Fue en ese momento cuando tuvieron la oportunidad de que él se explayara y le diera su versión de los hechos.

Esto piensa Erika Buenfil luego de que Jorge Salinas le diera su versión

"Para mí Jorge es un gran compañero”, sostuvo Erika Buenfiel al explicar que ya tiene muchos años de conocerlo. “Estuvimos platicando cosas muy importantes y emotivas. Yo me limité a escuchar, a darle consejos de mi manera de pensar y de mujer, que también es importante que nos escuchen”, informó la actriz.

Pero, además, Erika Buenfil reconoció que Jorge Salinas le tuvo mucha confianza cuando decidió abrirle su corazón y contarle todo. “Yo también le conté a la inversa cosas mías en otra telenovela cuando aparecía el papá de mi hijo y demás; él también me daba consejos como hombre y aprecio que me haya tenido la confianza, porque me tocó en el momento más frágil", agregó.

Para finalizar, Erika Buenfil indicó que Salinas "es un gran actor y es un señor que no pidió días para no llegar. Al contrario, su trabajo es parte y ha sabido separar su vida con el trabajo, y cuando se trata de platicar, pues lo platica conmigo o con quien le haya tocado y yo lo respeto por eso".